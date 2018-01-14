Konyaaltı Sahil Projesi protesto edildi

KONYAALTI Sahil projesini protesto etmek için toplanan gruba CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri destek verdi. Grup adına açıklama yapan Kutay Meriç, sahilde uygulanmak istenen projenin gerçekçi olmadığını savundu. Kutay, Boğaçayı’na uygulanacak projenin rant ve yapay bir manzara oluşturma amaçlı olduğunu ileri sürdü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.