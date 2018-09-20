Konyaaltı öğrenci lokali açılıyor

AKDENİZ Üniversitesi'nin güney sınır komşusu Pınarbaşı Mahallesi'nde 730 ve 732 Sokak kesişiminde yer alan üzerinde Öğrenci Lokali inşasına başlayan Konyaaltı Belediyesi, çalışmaları tamamlama aşamasına getirdi. Bin 35 metrekare alan üzerinde inşa edilen projenin 10 gün içinde hizmete açılması hedefleniyor.

Konyaaltı'nda eğitime dönük birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üniversite öğrencilerine yönelik oluşturdukları bir projenin da sonuna geldiklerini söyledi. Pınarbaşı Mahallesi'nde inşaat çalışmaları tamamlanan öğrenci lokali projesinde çevre düzenlemesine başladıklarını ifade eden Muhittin Böcek, projenin 10 gün içinde tamamlanıp hizmete açılacağını söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, ücretsiz çay ve çorba ikramı yapılacak olan öğrenci lokali ile amaçlarının öğrencilerin hayatlarını biraz olsun kolaylaştırmak olduğunu kaydetti. 200 kişilik kafeterya ve 100 kişilik bahçe oturma alanıyla toplum 300 kişi kapasiteli öğrenci lokali, 390 metrekare kapalı ve 365 metrekare yeşil alana sahip. Rampa çözümlemeleri ve görme engeliler için kılavuz zemin taşlarıyla engelli öğrencilerin de kullanımına uygun olarak planlanan öğrenci lokali, bu ay içerisinde hizmete açılacak.