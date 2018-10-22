Konyaaltı Kitap Fuarı'na büyük ilgi

KONYAALTI Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, devam ediyor. 20 Ekim Cumartesi günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açan fuarda Barış Doster, Barış Yarkadaş, Burcu Bahar, Ergun Poyraz, Ümit Zileli, İsmail Saymaz, Mustafa Önsel, Vural Savaş, Ahmet Ümit, Emre Kongar, Hanefi Avcı, Saba Tümer, Gürkan Hacır, Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Sinan Meydan, Barış Şimşek, Şenol Çarık, Erkan İşeri gibi yazarlar Antalyalılar ile buluştu. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı söyleşiyle okurlarına seslenme fırsatı bulan yazarlar, gündeme ilişkin konuları da yorumladı.

İLK ÜÇ GÜNDE 50 BİN ZİYARETÇİ

Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'yla bir hayali gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 22 bin ziyaretçi sayısıyla ilki gerçekleştirilen fuarın bu yıl ilk üç günde 50 bine yakın ziyaretçi sayısına ulaştığını söyledi. Konyaaltı Belediyesi standında ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Muhitin Böcek, 'Ben Bu Şehre Aşığım' isimli anı-biyografi kitabını sevenleri için imzaladı.

Fuar kapsamında, 23 Ekim Salı günü, Barış Şimşek, Tuğçe Yanardağ, İrfan Değirmenci, Erol Altun, Gürkan Hacır, Mustafa Önsel, Tuba Emlek ve Barış Yarkadaş okurlarıyla buluşacak.