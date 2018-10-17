Konyaaltı Kitap Fuarı 9. kez açılıyor

9.Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, 62 stant, 250 yayın evi ve 150 yazar ve bilim insanının katılımıyla 20 Ekim’de kapılarını açıyor. Fuar öncesi basın toplantısı düzenleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çadır içinde yağmur altında ‘Okumak lazım’ sloganıyla ilkini gerçekleştirdikleri Fuarı’nın, bu yıl 9’uncusunu 20-29 Ekim günleri arasında ‘Okuyan Şehir Antalyam’ sloganıyla Antalyalılarla buluşturacaklarını söyledi.

Fuarının geçtiğimiz yıl Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldığını belirten Böcek, “62 stant ile 250 yayın evinin yer aldığı fuarımızda bu yıl 150 yazar ve bilim insanımızı konuk ediyoruz” dedi.

Kitap fuarında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Böcek, “Belediye eliyle yapılan kitap fuarının Türkiye’de birinci sıraya gelmesi, vatandaşların ve yayınevlerinin memnun olması bizi de çok mutlu ediyor. Kitap fuarından aldığım teşekkürü hiç bir yerde almadım. Bu kitap fuarı hepsinden önemli. O bakımdan mutluyuz” diye konuştu.

Muhittin Böcek ‘Ben Bu Şehre Aşığım’ isimli yeni çıkardığı kitabın gelirini, Çağdaş Yaşam Derneği’ne bağışlayacağını kaydetti.

Kitap Fuarı kapsamında İlber Ortaylı, Yılmaz Özdil, Hanevi Avcı, Sinan Meydan, Zafer Algöz, Kahraman Tazeoğlu, Levent Gültekin, Aşkım Kapışmak, Ayşe Kulin, Barış Doster, Banu Avar, Engin Alan, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay ve Ali Türkşen gibi yazar ve bilim insanı imza günleri ve söyleşilerle sevenleriyle buluşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık süreci

Antalya Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığına ilişkin soruları da cevaplandıran Başkan Muhittin Böcek, "CHP Parti Meclisi toplantısı iptal edildi. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın İngiltere'ye gidiyor. 20 Ekim'de dönecek. Önümüzdeki süreçte parti tüzüklerinde olan ne ise o işlemektedir, o çalışmaktadır. Yoğunluk olur, başka bir şey olur ve parti meclisi toplantısı iptal edilebilir. Bunlar normal şeyler, çarpıtmaya gerek yok" dedi.