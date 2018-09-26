Konyaaltı Kaymakamı Köten, görevine başladı

31 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamasi ile Konyaaltı İlçesi’ne kaymakam olarak atanan Kamil Köten, göreve başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başkan Yardımcıları Cansel Tuncer, Mustafa Gürbüz ve Tuncer Sarıhan ile birlikte Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten’i ziyaret etti.

Son yayımlanan kararname ile Konyaaltı İlçe Kaymakamı olarak atandığını ifade eden Kamil Köten, 24 Eylül Pazartesi günü itibariyle de göreve başladığını söyledi. Muğla’da Vali Yardımcısı iken görevin kendisine tebliğ edildiğini belirten Kamil Köten, modern kent yapısı ve doğal güzelliği ile herkesin çalışmak isteyeceği bu ilçede görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmasında bir çok il ve ilçede görev yapan Kamil Köten’in tecrübeli bir isim olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, Köten’in çalışmalarıyla kendilerine ışık tutacağına inandığını söyledi. Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı ile her zaman uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Muhittin Böcek, Kaymakam Kamil Köten’e bir kez daha hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 13:49