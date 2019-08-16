banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Konyaaltı Etüt Merkezi öğrencileri hayalleriyle buluşturdu

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden 1’i tıp fakültesi, 2 öğrenci hukuk fakültesi, 4 öğrenci eğitim fakültesi, 2 öğrenci gastronomi, 13 öğrenci mühendislik, 4 öğrenci mimarlık ve 14 öğrenci de fen edebiyat fakültesine yerleşti.

ANTALYA 16.08.2019, 11:47 Melike Temir
Konyaaltı Etüt Merkezi öğrencileri hayalleriyle buluşturdu
banner404

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS)’nda üstün başarı gösteren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi öğrencileri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla da hayallerine kavuştu. Şeyma Nur Kaya Tıp Fakültesi, İlknur Öcalan Hukuk Fakültesi, Sümeyye Şensoy Genetik Mühendisliği, Hafize Pehlivan Uzay Mühendisliği, Aykut Öksüz Bilgisayar Mühendisliği Nisa Karaca İnşaat Mühendisliği, Ali Zeyrek Biyosistem Mühendisliğini kazanan öğrenciler oldu. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinde eğitim gören 1 öğrenci tıp fakültesi, 2 öğrenci hukuk fakültesi, 4 öğrenci eğitim fakültesi, 2 öğrenci gastronomi, 13 öğrenci mühendislik, 4 öğrenci mimarlık ve 14 öğrenci de fen edebiyat fakültesine yerleşti. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde konusunda uzman öğretmenlerin görev aldığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, etüt merkeziyle amaçlarının eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak olduğunu söyledi. Yıl boyunca öğrencileri motive edecek birçok etkinliğin yapıldığı etüt merkezinde elde edilen başarı oranın son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Semih Esen, yeni dönemde bu başarı oranının daha da artacağına inandığını söyledi. Başkan Böcek, bu gün üniversiteli olan öğrencilerin kendisini gururlandırdığını belirterek, başarılarının devamını diledi. Etüt merkezine kayıtların 17 Ağustos Cumartesi günü son bulacağını bildiren Esen, 20-23 Ağustos günleri arasında da ‘kayıt kabul sınavı’ yapacaklarını söyledi. Esen, kursların ise 2 Eylül Pazartesi günü başlayacağını bildirdi. 

#Konyaaltı Etüt Merkezi #Etüt Merkezi #Antalya
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545