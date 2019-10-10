Konyaaltı Belediyesi’nde resim sergisi
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında 45 adet resmin yer aldığı Yağlı Boya Karma Resim Sergisi açılışını yaptı.
KONYAALTI Belediyesi Sanat Eğitimi Merkezi (KONSEM)'nde hobi olarak başladıkları resim kursunu başarıyla tamamlayan ve bu hobilerini profesyonel olarak sürdüren kursiyerler Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında sergi açtı. Konyaaltı Sanat Evi Sorumlusu Muzaffer Emine Kasbek ve kursiyerlerin yapmış olduğu resimlerin yer aldığı Yağlı Boya Karma Resim Sergisi açılışını Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen yaptı.Sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini dile getiren Başkan Semih Esen, herkes için kültür ve sanat anlayışıyla birçok etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Esen, Konyaaltı Sanat Evinin kursiyerleri tarafından yapılan bir birinden güzel 45 resmin yer aldığı serginin 21 Ekim Pazartesi günün kadar sanat severlerin ziyaretine açık olduğunu bildirdi.Konyaaltı Sanat Evi sorumlusu Muzaffer Emine Kasbek ise yer tahsis ederek kendilerine sahip çıkan ve serginin açılışında kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Semih Esen'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Esen, vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi.
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