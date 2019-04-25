Konyaaltı Belediyesi TSM Korosundan konser

KURULDUĞU günden bu yana renkli konserlerle Antalyalıların gönlünde taht kuran Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, son olarak Beraber ve Solo Şarkılar Konseri ile Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı. Zehra Özçelik'in şefliğinde sahne alan TSM Korosu, 'Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim', 'Boğaziçi şen gönüller yatağı', 'Kara bulutları kaldır aradan', 'İnan ki kimse sana benim gibi bakmadı' gibi 18 eser seslendirdi. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında her yıl birçok projeye imza attıklarını ifade eden Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güven Ulutekin, TSM Koro Şefi Zehra Özçelik'e çiçek takdim ederek, bu projeler arasında yer alan ve büyük emekler neticesinde bu gün konser verir noktaya gelen TSM ve THM Korosunun tüm üyelerini tek tek tebrik ettiğini söyledi. Udda Onur Uğurbaş, kanunda Alperen Kozak, viyolonselde Alaaddin Gencer, ritimde Sonay Mutlu ve Nurullah Gürsoy'un yer aldığı Konyaaltı Belediyesi TSM Korosu, 45 koristten oluşuyor.