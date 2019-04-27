Konyaaltı Belediyesi'nden Şehit Emniyet Müdürü anısına park

KONYAALTI Belediyesi, Siteler Mahallesi'nde yapımı devam eden Antalya Emniyet Müdürlüğü binası yanındaki alanda Rize Emniyet Müdürlüğü görevi sırasında şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin isminin yaşatıldığı “Altuğ Verdi Şehitler Parkı”nı tamamladı. Konyaaltı Belediyesi, 11 Aralık 2018 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonuca şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismini yaşatmak için Siteler Mahallesi'nde Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının yan tarafında bulunan alanda park çalışması başlattı. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi Anadolu Caddesi ve 1336 sokak kesişimindeki alanda başlattığı park çalışmasını tamamladı. Bin 325 metrekare alanın öncelikle toprak ihtiyacı karşılanarak kot seviyesi düzenlendi. Ekipler, park alanının emniyeti için aydınlatma ve otomatik sulama sistemi kurdu. Parkın çevresinde traverslerle bitki tarhları oluşturularak, zeytin ağacı ve çiçekli çalılar dikildi. Park alanının orta kısımda ise 2 katlı bitki tarhı oluşturularak zeytin ağacı, çalılar ve yer örtücüler dikilip, dolomit taşlarıyla da zenginleştirilerek estetik bir görünüm kazandırıldı. Parka ayrıca mercan ağacı, ipek ağacı ve zeytin ağacından oluşan toplamda 43 ağaç dikilerek, alan çimlendirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Şehit Emniyet Müdürü anısına yapılan parkın vatandaşlara hizmet vermeye başladığını belirterek, “Şehit Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi ve şehit polislerimizin isminin yaşatıldığı alana “Altuğ Verdi Şehitler Parkı” ismini verdik. Şehitlerimizin ismi Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının hemen bitişiğindeki alanda yaşatılması ayrı bir önem kazanıyor. Parkımız bölge halkımız ve Konyaaltı'na hayırlı uğurlu olsun. Bu park çalışmasıyla Siteler Mahallesi'ne 16'ıncı parkımızı kazandırmış olduk” dedi.