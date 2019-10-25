Konyaaltı Belediyesi'nden okul önleri ve caddelere çizgi
Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi bazı okullarda bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi, şimdi de okul önlerindeki yaya geçitleri ile cadde ve sokaklara yol çizgi çalışması yapıyor.
KONYAALTI Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda okul önlerinde yaya yolu çizgileri yıpranan ve artık görülemez hale gelen yaya geçitleri ve kasisleri boyayarak nitelikli hale getiriyor. Konyaaltı Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan ve Antalya'da da uygulanan 'önce yaya' projesi kapsamında yayaların özellikle de öğrencilerin yoğun olduğu caddelerde yaya şeritleri boyanarak yenilenmeye başladı. Okul idarelerinden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk olarak Gürsu Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu önünde yer alan kasisi sürücülerin de dikkatini çekecek şekilde boyadıklarını söyledi. Semih Esen, bununla birlikte 353 Sokakta yine sürücü ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik yol çizgi çalışması başlattıklarını kaydetti. Başkan Esen, bu çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.
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