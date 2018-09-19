Konut satışı arttı

TÜİK, Ağustos 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalarak 105 bin 154 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 14,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 64 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu.



Batı Akdeniz konut satışı

Antalya’da 2017 Ağustos ayında 4 bin 475 konut satılırken 2018 Ağustos ayında yüzde 2,2 oranında artarak 4 bin 575 konut satıldı. Konut satışlarında 2018 Ağustos ayında, Antalya 4 bin 475 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı.

Isparta’da 2017 Ağustos ayında 643 konut satılırken 2018 Ağustos ayında yüzde 3 oranında artarak 662 konut satıldı. Burdur’da 2017 Ağustos ayında 305 konut satılırken 2018 Ağustos ayında yüzde 9,5 oranında artarak 334 konut satıldı.



Antalya yabancılara konut satışında 2’nci sırada

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,6 artarak 3 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2018’de ilk sırayı bin 141 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 675 konut satışı ile Antalya, 307 konut satışı ile Bursa, 305 konut satışı ile Ankara ve 263 konut satışı ile Yalova izledi.