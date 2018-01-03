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Kontrolsüz kavşakta kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kontrolsüz kavşakta kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:31
Kontrolsüz kavşakta kaza! 1 ölü, 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya'dan Fethiye'ye istikametine seyir halinde olan Abdurrahman G. (38) idaresindeki 15 HH 449 plakalı kamyon, Korkuteli’nden Elmalı istikametine giden Fahrettin Yılmaz ( 63) idaresindeki otomobille Esentepe Kavşağı'nda çarpıştı. Kaza sonrası ışıkları yanmadığı iddia edilen kavşak adeta savaş alanına döndü. Kazada otomobil sürücü Fahrettin Yılmaz kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Otomobildeki yolculardan Kenan S. (32) ile kamyon sürücüsü Abdurrahman G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Korkuteli devlet ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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AntalyaKorkuteliKazaKontrolsüz Kavşak
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