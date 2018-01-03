Kontrolsüz kavşakta kaza! 1 ölü, 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya'dan Fethiye'ye istikametine seyir halinde olan Abdurrahman G. (38) idaresindeki 15 HH 449 plakalı kamyon, Korkuteli’nden Elmalı istikametine giden Fahrettin Yılmaz ( 63) idaresindeki otomobille Esentepe Kavşağı'nda çarpıştı. Kaza sonrası ışıkları yanmadığı iddia edilen kavşak adeta savaş alanına döndü. Kazada otomobil sürücü Fahrettin Yılmaz kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Otomobildeki yolculardan Kenan S. (32) ile kamyon sürücüsü Abdurrahman G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Korkuteli devlet ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.