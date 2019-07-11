Kongre turizmi tehlikede

DÜNYA Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuarlar Federasyonu (IFCC) Yönetim Kurulu Üyesi, IFCC Kongre Komitesi önceki Başkanı, Avrupa Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuarlar Federasyonu (EFLM) seçilmiş başkanı Prof. Dr. Tomris Özben, 2017'de yürürlüğe giren ve uygulanmaya başlayan uluslararası kongrelerin etik kurallara uygun yapılmasıyla ilgili sorunlar yaşanabileceğine, bundan en çok da kongre turizmini öne çıkarıp, turizmi 12 aya yayma çabası içinde olan Antalya'nın ve 5 yıldızlı otellerin etkileneceğine dikkat çekti.

KONGRE TURİZMİNE BÜYÜK YATIRIM YAPILDI

Türkiye'de kongre turizmi için büyük yatırımlar yapıldığını aktaran Prof. Dr. Tomris Özben, "Çok büyük potansiyel var. Fakat bu alanda zorlaşan koşullarla birlikte riskler oluşmaya başladı. Uluslararası kongre düzenlemenin kuralları değiştirilerek zor hale getirildi. Uluslararası kongre düzenleyecek organizasyonların, derneklerin bir dizi prosedürü yerine getirerek, kongrelerin etik kurallara göre düzenlenip düzenlenmediğini denetleyen Belçika'daki Conference Vetting System (CVS) adlı kuruma müracaat etmeleri, kongrenin etik açılardan değerlendirilmesi ve uygunluk belgesinin alınması gerekiyor" dedi.

UYGUNLUK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU YOK

Ulusal kongreler için uygunluk belgesi alma zorunluluğu olmadığını, ulusal bir kongreye Avrupa'dan iki kişinin katılması durumunda zorunluluk oluştuğuna işaret eden Prof. Dr. Özben, "Kongrenin bilimsel ve sosyal programı, kongrenin düzenlendiği yer, otel ve sosyal faaliyetler, çevre gezileri gibi konularda kısıtlayıcı ciddi kriterler var. Uluslararası kongre düzenleyicilerinin bu kriterlerle ilgili bilgi sunup uygunluk almaları zorunlu hale geldi. Bu kurallara göre kongrelerin tatil yerlerindeki 5 yıldızlı otellerde yapılabilmesi için uygunluk alınmasında sorunlar yaşanmaya başlandı" dedi.

5 YILDIZLI OTELLER TERCİH EDİLMİYOR

Bu sorunların tüm uluslararası kongreleri etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Özben, "Kongrelerin 5 yıldızlı otellerde yapılmaları tercih edilmiyor. Örneğin Antalya'da 200'den fazla 5 yıldızlı otel var ve bunlar uluslararası kongre düzenlenmesi açısından riske giriyor. Kongrelere önemli oranda destek sağlayan firmaların uygunluk belgesi alınamadığı takdirde kongrelere katılımının ve desteklerinin azalması riski var. Uluslararası firmalar ve onların Türkiye'deki temsilcileri, uluslararası kongrelere katılmak ve ürünlerini sergilemek için Avrupa'daki ilgili kurumdan uygunluk sertifikası almış olmasını şart koşuyor" diye konuştu.

UYGUNLUK BELGESİ ALAMAYANA DESTEK YOK

Uygunluk belgesi alamayan uluslararası kongrelere firma katılımı ve desteği sağlanamayacağından artık 5 yıldızlı otellerde kongreleri düzenlemenin neredeyse olanaksız hale geleceğini kaydeden Prof. Dr. Özben, şöyle dedi: "Bu durum neticesinde uluslararası kongrelerin 5 yıldızlı oteller yerine kongre merkezlerinde yapılması gerekecek. Bu konu, sadece tıbbi laboratuarlar ile ilgili kongreleri değil, her alanda yapılacak tüm uluslararası kongreleri kapsamakta ve ilgilendirmektedir. Bu konuda gereken tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Büyük çabalar sonucu ülkemize kazandırılan kongrelerin başarılı bir şekilde organizasyonu ve kongre turizminin sürekliliği açısından uluslararası kongre düzenlemenin kurallarının ne olduğu, etik kriterler, bunların nasıl yerine getirilebileceği, karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları üzerine acilen çalışma yapılması gerekmektedir."