KONESKOOP Başkanı Kolpak: “Turizmdeki hareketlilik esnafa da yansımalı”

BU yıl 16 milyon yabancı turist hedefleyen Antalya, Mayıs sonu itibariyle 3 milyon turisti ağırladı. Turizmdeki hareketliğin yüzleri güldürdüğünü belirten Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (KONESKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Durali Kolpak, “Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemde turist sayısındaki artış sevindirici. Fakat bu hareketlilik esnafa da yansımalı. Turisti şehir merkezine çekecek alternatifler üretilmeli. Antalya'ya gelen turistlerin büyük çoğunluğunun şehir merkezini bile görmeden tatillerini tamamlayıp ülkelerine döndüğünü vurgulayan Kolpak şunları söyledi: “Bu yıl 16 milyon turist hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 13 milyonun üzerinde turisti ağırladık. Bu turistlerin kaçı şehir merkezini ziyaret etti? Alışveriş yaptı? Antalya sadece deniz, güneş ve kumdan ibaret değil. Turistleri otellere hapsetmemek gerekiyor. Dünyada turizmde öne çıkmış birçok şehirde yerel ürünlerin sergilendiği, yerel tatların bulunduğu, turistlerin alışveriş yapabileceği çarşılar var. Esnaf çarşıları, turistleri şehir merkezine çekmek için iyi bir alternatif olabilir. Antalya’da böyle bir esnaf çarşısına hatta çarşılarına ihtiyaç var" ifadelerinde bulundu.



Sayı kadar harcama da önemli

Turist sayısındaki artış kadar turist başına yapılan harcamanın da önemli olduğunu ifade eden Kolpak, "Geçtiğimiz günlerde Manavgat’ta bir esnaf tarafından çekilen fotoğraf turizmde kalitenin önemini bir kez daha göstermiştir. Manavgat Şelalesi’nde, otelden aldıkları ücretsiz içeceği, otelden aldıkları pet bardaklara doldurup içen turistlerin görüntüsü üzerine düşünmek gerekiyor. Otellerimiz, plajlarımız, ulaşım olanaklarımız ve altyapımız gerçekten iyi durumda ancak kalite de en az bunlar kadar iyi olmalı” diye konuştu.

Ramazan Bayramı öncesinde yerli turistlere ve vatandaşlara da çağrı yapan Kolpak, sağlam bir ekonomi için küçük esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Kolpak, bayram alışverişlerinde AVM’ler yerine esnafın tercih edilmesini istedi.