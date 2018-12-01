Komşuda küçük Melek umut yolculuğuna çıkıyor

MANAVGATLI Emine ve Uysal Demir ailesi, yıllar süren kontrollerin ardından teşhis konulabilen 2 kızını Prof. Dr. Çiğdem Arıkan'ın çağrısı üzerine İstanbul Koç Üniversitesine tedaviye götürüyor. Çocuklarının hastalığına bir türlü çare bulamamanın ızdırabını yaşadıklarını belirten baba Uysal Demir “Şu an 12 yaşında olan kızım Menekşe'nin doğumundan 10 gün sonra kusma ve ishalle başlayan süreçte Türkiye'nin birçok yerini gezmemize rağmen bir sonuç alamadık. Aynı belirtiler 2016 yılında doğan Melek isimli kızımda da görülmeye başladı. 2 çocuğumuzla birlikte gezmediğimiz hastane, gitmediğimiz doktor kalmadı. Ne yazık ki bugüne kadar çocuklarımızın tedavisiyle ilgili bir arpa boyu yol alamadık” dedi.

Dün gece daha önce Ege Üniversitesinde büyük kızı Menekşe'yi tedavi eden Prof. Dr. Çiğdem Arıkan'dan telefon mesajı geldiğini belirten Uysal Demir “Eşime Menekşe'nin durumunu sormuş. Eşim de Epcamsel Mutasyumu teşhisi konulduğunu, ne var ki tedavisinin olmadığını yazdı. Hoca, Epcamsel Mutasyumu teşhisi konulan bir hastayı tedavi ettiğini ve olumlu sonuç aldığını belirterek kızlarımızı İstanbul'a getirmemizi istedi. Şu an mutluluğumuzun tarifi yok. Pazartesi günü sabah Koç Üniversitesinde kızlarımız kontrolden geçecek. Allah'ımdan tek isteğimiz kızlarımızın sağlığına kavuşmasıdır” dedi.