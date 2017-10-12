'Komiserlik' fırsatı

ANTALYA Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ), 2018'in ilk ayında ülke turizmi için büyük öneme sahip iki fuarı aynı tarihlerde düzenleyecek. Fuarların içeriği ve detaylarına ilişkin Antalya Expo Center'da tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran, Antalya İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Antalya İçmimarlar Odası Başkanı İlker Biner, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Selçuk Akıltopu, Talya Ajans Başkanı Müzeyyen Taşçı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Hotel Design Show heyecanının 2018'de de devam edeceğini hatırlatarak, “Otel yatırımcısı, turizm işletmecisi, mimarlar, iç mimarlar ve müteahhitler ve çok sayıda sektör profesyonelinin yoğun ilgi gösterdiği Hotel Design Show'u bu yıl 3'üncü kez organize ediyoruz. Bu etkinlik HotelEquipment'ın en çok ilgi çeken etkinliğiydi. Bu sene de Hotel Design Show sektörün modasına yön verecek" dedi.

BU YIL 27 FUAR

Fuarcılığın kent ekonomisine katkısı hakkında bilgi veren Murat Özer, yaz sezonunun bitmesiyle Antalya'da başlayan turizmi çeşitlendirme çalışmalarında ANFAŞ olarak fuar turizmini başlattıklarını ifade etti. Özer, "Yaz turizminin sona ermesiyle kent ekonomisindeki canlılığı 4 mevsim dinamik tutmak için yeni projelere imza atıyoruz. Fuar sektöründe bilindiği gibi harcanan her 100 avronun 85 avrosu kente katkı koymaktadır. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 27 fuar ile birlikte 1.6 milyonun üzerinde fuar ziyaretçisini kış aylarında ANFAŞ'ta ağırlamayı hedefliyoruz" dedi. Murat Özer, fuar kapsamında geçekleşecek etkinlikler, yurt dışından gelecek alım heyetleri ve ziyaretçilerin ilgi odağı olması bakımından bu yıl 29'uncusu yapılacak HotelEquipment'e birçok kurum ve kuruluşun destek verdiğini sözlerine ekledi. Talya Ajans Başkanı Müzeyyen Taşçı ise otel tasarımlarının, konaklama sayısının artışını etkilediğini ifade etti. Hotel Design Show'un misyonu hakkında konuşan Taşçı, “Hotel Design Show sanıldığının aksine bir yarışma değil. Etkinliğin asıl amacı; konaklama alanında yapılan iç mimar çalışmalarının uluslararası arenada tanıtılmasıdır. Bununla birlikte konaklama sektöründe otel iç mimar tasarımına dikkat çekmek, iç mimarlık mesleğinin geliştirilerek iş birlikteliklerini sağlamak gibi hedeflerimizi bu etkinlikle gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

3 YILDA BÜYÜK YOL KATEDİLDİ

Etkinlik için 3 sene önce yola çıktıklarını, bugüne kadar ciddi yol katettiklerini söyleyen Antalya İçmimarlar Odası Başkanı İlker Biner, “Bu sene 3'ücü kez Hotel Design Show'u gerçekleştiriyoruz. Bundan 3 sene önce amatör olarak başladığımız bu etkinlik, kısa sürede hızlı yol katetti. Mesleğimizin gelişmesi için bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" dedi. POYD Başkanı Hakan Duran ise yatırımcılara etkinliğe katılmaları için çağrı yaptı. Antalya'daki turistik tesislerin modanın gerisinde kaldığını ifade eden AKTOB Başkan Yardımcısı Selçuk Akıltopu, yeni yatırımlar yerine, otellerin yenilenmeye gitmesi gerektiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ANFAŞ fuarlarına verecekleri desteğin devam edeceğini ifade eden İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker ise HotelEquipment ve FoodProduct'un eş zamanlı gerçekleşmesinin farklı bir sinerji yaratacağını söyledi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise hayata geçirilen organizasyonlarla Antalya'yı kalkındırmayı hedeflediklerini söyledi.