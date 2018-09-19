Kızlarının ölümünü beklerken okul kaydı gelen aileden gözyaşartan davranış

6 YIL önce uykusundan çığlıkla uyanan ve götürüldüğü hastanede Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan Derya ve Mehmet Cunduz çiftinin tek çocukları Azra, bugüne kadar oturma, konuşma, duyma, ağızdan beslenme ve son olarak da solunum gibi hayati fonksiyonunu kaybetti. Bir yıl önce yakalandığı enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Azra, boğazına açılan trakeostomi sayesinde solunum cihazıyla nefes alabiliyor. Küçük Azra, midesinden beslenirken, tükürükleri hortum yardımıyla ağzından alınıyor ve yatağında ise hareketsiz şekilde yatıyor. Doktorların en fazla 4 ya da 5 yaşına kadar yaşayabileceğini ifade ettiği Azra bugün 6 yaşına girdi. Büyüdükçe medikal ihtiyaçları da artan Azra için ailesi tüm gelirlerini kullandı. Kızlarının son dönemlerinin daha rahat bir ortamda geçirmesini isteyen Cunduz ailesi Antalya Valiliği’nin onayıyla yardım kampanyası başlattı.

Okul kaydı hüznü ve mutluluğu birlikte yaşattı

Bu yıl Azra’nın okul kaydının gelmesiyle hem sevinci hem hüznü bir arada yaşayan aile, okula gidemese de çocuklarının yanlarında olmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi. Mehmet-Derya çifti her geçen gün durumu ağırlaşan Azra’nın kullanılabilmesi halinde tüm organlarını bağışlayacak.

"4 yaşına kadar yaşar denilmişti"

Hastalık teşhisi konulduğunda doktorların Azra'nın 4- 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söylediğini aktaran anne Derya Cunduz, kızlarının şu an solunum sıkıntısı yaşamaya başladığını kaydetti. Kızının başından biran olsun ayrılmayan anne Derya Cunduz, 4 yaşına kadar yaşayabileceği söylenen Azra'nın 6 yaşına geldiğini söyledi.

"Yatağa bağımlı"

Azra'nın bir sene önce geçirdiği enfeksiyonun ardından boğazına açılan bir delikle cihaza bağlı solunum yapmaya başladığını kaydeden Cunduz, "4 yaş ömür biçildi ama Azra bugün 6 yaşında. En azından Azra şuan yanımda. Onun yaşıyor olması çok güzel ama hastalığının da tedavisi yok. Tamamen yatağa bağımlı yaşıyor."şeklinde konuştu.

"Okula gidecekti"

Azra’nın bu yılda okul kaydı geldi. Azra sağlıklı okul olsaydı bugün okula gidecekti. Ama hayalini kuruyoruz. Ama ben şuan kızımın başında onun nefes almasının devam etmesi için dua ediyorum.”dedi.

"Cihazla nefes alıyor"

Azra’nın görme duyma, hiçbir hareket yeteneğinin kalmadığını ifade eden Derya Cunduz,“ Sadece beni hissedebiliyor. Artık hastalıkta ciddi anlamda ilerleme olduğu söyleniyor. Eğer biz Azra’nın solunum cihazına bağlanmasını kabul etsek, o cihaz olmadan Azra yaşayamaz.”diye konuştu.

"Organlarını bağışlayacak"

Azra’nın hayatını kaybetme gibi bir durumla karşı karşıya kaldıklarına organ bağışını düşündüklerini dile getiren Cunduz, “ Eğer Azra’nın sağlam organları varsa bağışlayacağız. Azra’nın bir parçasının başka çocuklarda yaşaması bizi mutlu eder, onur verir."ifadelerine yer verdi.

"Kızımın bir günü dahi varsa iyi yaşasın"

Azra’nın büyüdükçe medikal malzeme ihtiyaçlarınında arttığını ifade eden Azra Cunduz,” Biz ailecek kazandığımız parayı kızımın sağlığı için harcıyoruz. Antalya Valiliği’nin onayıyla yardım kampanyası başlattık. Kampanyadan elde edilen parayla Azra’nın medikal ihtiyaçlarını karşılayıp, eşimin maaşıyla da kira ve evimizin ihtiyaçlarını alabilir diye düşünüyoruz. 25 bin liralık bir kampanya. Azra’ya yeni bir yatak alınacak. Kızımın yaşıyor olması bizim için en önemli şey. Belki kızım bir saat sonra, belki yarın vefat edecek ama hayattayken kızımın o gününü çok iyi şartlarda geçirmesini istiyorum” dedi.