Kızılay'dan PTT'ye teşekkür ziyareti

PTT Antalya Başmüdürü Hasan Ali Yazıcıoğlu ve personel müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Dr. Tufan Ertop tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. PTT Antalya Başmüdürlüğü çalışanlarına ve Başmüdür Yazıcıoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dr. Ertop, PTT'nin hassasiyeti en yüksek kurumlardan biri olduğunu belirtti. Özellikle Antalya'daki bağışçıların çok yüksek duyarlılık gösterdiğini ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını ama yetmeyeceğini söyleyen Ertop, “Nüfusumuz artıyor, sağlık turizmi gelişiyor. İnsanlarımızdan empati kurmalarını istiyorum, bir yakınımızın ya da sevdiğimizin de ihtiyacı olabileceğini düşünerek kan bağışında bulunmalarını rica ediyorum" dedi. Toplantı sonunda PTT Antalya Başmüdürü Yazıcıoğlu, Dr. Tufan Ertop'a çiçek takdim etti ve Kızılay'a desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.