Kızılay'dan 'Hilal Olsun Türkiye' Kampanyası

RAMAZAN ayı bağış kampanyası bilgilendirme toplantısı, Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç, Muratpaşa Şube Başkanı Metehan Coşkunsu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Özer, Dudu Şahin ve Tahir Özdaş basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Özkoç, Türk Kızılay'ın Ramazan ayı boyunca 'Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yardımseverler sayesinde ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını bereketlendireceğini söyledi.



RAMAZAN AYINDA BAĞIŞ ÇAĞRISI



Esra Özkoç, afet döneminin dışında da hayatın her alanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay'ın, Ramazan ayında da sosyal yardımlarını sürdüreceğini anlattı. Özkoç, “Modern ve örnek projelerle Türk Kızılay, hem hayırseverlere hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine farklı çözümler sunuyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin kapısını gıda kolisi, sıcak yemek veya maddi destek olarak aralamak isteyen hayırseverler 'Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde milyonları sevindirecek. Bağışlarıyla Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine merhamet elini uzatan yardımseverler, yapılan kayıtlar sayesinde bağışlarını takip edebilecek" dedi.



ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA RAMAZAN GIDA KOLİLERİ



2019 yılı Ramazan ayında hedeflerinin çok fazla olduğunu belirten Başkan Özkoç, zincir marketlerde Türk Kızılay adına gıda kolilerinin satışa sunulacağını, Türk Kızılay resmi internet sitesinden gıda kolileri bağışının kabul edileceğini anlattı. Ramazan gıda kolilerinin ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtımının Ramazan ayı boyunca süreceğini söyleyen Özkoç, “Ramazanlarda olduğu gibi bu sene de yardımseverlerin zekatları Türk Kızılay aracılığıyla ulaşacak. Zekat, fitre ve fidye kampanyamız ile ekonomik durumu iyi olan hayırseverlerimizin dini vecibelerini yerine getirmelerini sağlarken, bağışlarının da doğru adreslere ulaşmasına vesile olacağız" diye konuştu.



RAMAZANDA DA KAN İHTİYACI DEVAM EDİYOR



Ramazan ayında kan bağışı kampanyasına dikkat çeken Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop ise Ramazan ayı gelmeden kan stoklarını artırıcı çalışmalar yaptıklarını anlattı. 'Ramazan ayında oruçluyken kan verilir mi?' gibi sorular geldiğini belirten Dr. Tufan Ertop, “Oruç anında kan bağışını pek uygun görmüyoruz. Çünkü kan bağışı öncesinde kişinin aç olmaması gerekiyor ve bağış sonrasında ise kişiye bol sıvı almalarını tavsiye ediyoruz. Ancak bizim kendi çalışmalarımızda iftar sonrasında da kan bağışı alımına devam edeceğiz. Kapalı yol ve MarkAntalya AVM önünde kan alma birimlerimiz var. Dolayısıyla iftardan sonra kişilerin kan bağışı yapmaları konusunda sağlık açısından bir sıkıntı yok. Şunu unutmamak gerekir, diğer aylarda olduğu gibi Ramazanda da kan ihtiyacı devam ediyor" dedi.