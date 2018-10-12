Kısa dönem erler yemin etti

AKSEKİ Aroma Ömer Duruk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Gündoğmuş Kaymakamı ve Akseki Kaymakam vekili Hasan Hüseyin Alpaslan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Naim Tavlı, Akseki Belediye Başkanı vekili Halil İbrahim Tellioğlu, Jandarma Komando Tabur Komutanı Tayfun Çelikler, kurum amirleri ile kısa dönem erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, kısa dönem vatani görevini yapan 37 asker yemin etti. Yemin eden askerler adına Jandarma Er Uğurcan Saka tarafından yapılan konuşma ve erlerin okuduğu şiirlerin ardından birliğe ilk teslim olan jandarma ere Kaymakam vekili Hasan Hüseyin Alpaslan tarafından teşekkür belgesi verildi. Eğitim, ve atış dalında dereceye giren jandarma erlere, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Naim Tavlı, tarafından başarı belgeleri verilirken, spor, ve bakım dalında dereceye giren jandarma erlere, Akseki Belediye Başkan vekili Halil İbrahim Tellioğlu tarafından takdir belgeleri verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 18:13