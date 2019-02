Kırmızı Çizgi uluslararası diploma verecek

KIRMIZI Çizgi Koleji kurucusu Devrim Çetin Sunan, mezunlarına uluslararası geçerliliğe sahip lise diploması vermek için Uluslararası Bakolarya Diploma Programı kapsamında anlaşma imzaladıklarını söyledi. IB sisteminin dünyada 153 ülkede ve 4775 okulda uygulandığını kaydeden Sunan, "Bu protokol sayesinde okulumuzdan mezun olan öğrenciler, yurtdışında istedikleri üniversitede eğitim görebilecek" dedi. Okulun imzaladıkları anlaşmayla dünya çapında eğitim veren bir kolej statüsüne kavuştuğunu ifade eden Sunan, "2013 yılında kurulan kolejimiz ortaokul, Anadolu lisesi ve Fen lisesi olarak hizmet veriyor. Akademik başarıyı ilke edindik. Hem okulun başarı seviyesini artırmak hem de farklılaşmak adına yaklaşık 6 aydır Uluslararası Bakalorya- Uluslararası Lise Diploması adaylığı için görüşme yapıyorduk. Geçen hafta adaylığımız kesinleşti. Böylece Kırmızı Çizgi Koleji, IB sistemine resmen aday okul unvanı kazanarak, öğrencilerine uluslararası lise diploması verebilecek" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE 47 OKULDA UYGULANIYOR

IB'nin 1968 yılında Cenevre merkezli dünyaca tanınmış 5 eğitimci, filozof ve psikolog akademisyen tarafından geliştirildiğini, günümüzde 153 ülkede 4775 okulda uygulandığına değinen Devrim Çetin Sunan, "Tüm dünya eğitim hayatında IB'nin popülaritesi her geçen gün artıyor. Ülkemizde ise yalnızca 47 okulda uygulanan bu sisteme 48. okul olarak Batı Akdeniz Bölgesinde dahil olan ilk ve tek aday okul olduk" dedi.

2021'DE RESMEN BAŞLAYACAK

Devrim Çetin Sunan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanıdığı IB sisteminin, aynı zamanda e-okul sistemine de entegre olduğunu kaydetti. Okul olarak gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte 2021 yılında sistemin Kırmızı Çizgi Koleji'nde resmen başlayacağına değinen Sunan, "Öğrencilerimiz hem Milli Eğitimin diplomasına hem de IB'nin diplomasına sahip olarak, çift diplomayla mezun olacak. Bu sayede başta Harvard, Princeton, Yale, Cambridge gibi en önemli üniversiteler olmak üzere dünyada istediği bütün üniversitelere, akademik fark veya tamamlama kursları olmadan doğrudan başvuru ve eğitim almaya hak kazanacaklar" diye konuştu. IB sistemi kapsamında öğrencilerin eğitimlerinin son iki yılında Türkçe hariç tüm dersleri İngilizce göreceğine işaret eden Sunan, "Teorik eğitimle beraber uygulamanın da ağırlıklı olduğu bu sistemde, özellikle marka olmuş üniversiteler başvuru sırasında IB diplomasını tercih ediyor" dedi.

AMAÇ, DÜNYA İNSANLARI YETİŞTİRMEK

Okullarındaki akademik başarıyı daha da artırmak için IB sistemine başvurduklarını, hazırlık sürecinden başarıyla çıkarak aday okul olduklarını vurgulayan Devrim Çetin Sunan, "Dünyada her şey inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bizler eğitimci olarak sürekli gelişen, değişen ve yenilenen bu hızlı çağa ayak uydurabilecek dünya insanları yetiştirmek zorundayız. Ahlaklı, ülkesini seven ve ülkesine faydalı öğrenci yetiştirmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin, her birini ayrı ayrı takip ederek, yeteneklerine göre, mutlu olabilecekleri mesleklere yönlendirmek için konusunda uzman bir danışman ve eğitimci ordusuyla çalışıyoruz. IB sistemiyle akademik ve entelektüel yeterliliğe sahip öğrencilerimizi uluslararası diplomayla mezun ederek başarımızı taçlandıracağız" diye konuştu.