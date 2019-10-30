Kırmızı beyaz dans coşkusu
Antalya'da faaliyet gösteren FHC Sahne Sanatları Akademisi ve Antalya Dans Akademisi, Cumhuriyet Bayramı'na özel 'Kırmızı Beyaz' konseptli dans balosu düzenledi.
ANTALYA 30.10.2019, 12:04
29 Ekim gecesi Konyaaltı Golden Time'da düzenlenen geceye yüzlerce dans tutkunu katıldı. Davetlilerin konsepte uygun şekilde kırmızı ve beyaz giyindiği gecede bayraklar eşliğinde Onuncu Yıl Marşı seslendirildi.
FHC'DEN ÖZEL GÖSTERİ
Katılımcıların dans ederek eğlendiği gecede, FHC Sahne Sanatları Akademisi'nin Türkiye Şampiyonu öğrencileri Emre Şen ve Pınar Bahşi eşli dans şov sergilerken Şerife Yılmaz da solo performansı ile davetlilere keyifli anlar yaşattı. Gece sonunda konuşan dans akademisi kurucuları Fatih Haktan Coşkun ve Ateş Bozkurt, Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir program düzenledikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi ve katılımcılara teşekkür etti.
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