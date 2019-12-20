Kırılan Atatürk maskı 4 ayda yenilendi

TURİZM kenti Antalya'nın hakim tepelerinden biri olan Kepez Varyant'a 11 yıl önce 10 ton demir, 40 ton kum ve 10 ton çimento kullanılarak inşa edilen ve asıldığı yerde kente gelenleri karşılayan Atatürk maskı, geçen temmuz ayında henüz bilinmeyen nedenle kırıldı. 35 metre yüksekliği ve 25 metre genişliğiyle Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan maskta, Atatürk'ün sağ kulak üstünde yaklaşık 2 metrekare çapında delik açıldı. Yüz kısmında çatlakların da oluştuğu maskın durumunu gören vatandaşlar sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki göstermişti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ihaleye çıkılıp maskın tamamen yenilenmesi talimatını verdi. Geçen süre içerisinde iç kısmında çelik destekleri dahil tamamen yenilenen mask, son halini aldı. Mask, ilerleyen günlerde boyatılarak yeniden eski görünümüne kavuşacak.