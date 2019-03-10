Kırcami'de 'imar şöleni'

MURATPAŞA Belediyesi, Antalya'nın yaklaşık 30 yıldır çözüm bekleyen ve Muratpaşa'da Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallelerinin tamamı Fener ile Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan 1477 hektarlık Kırcami bölgesi imar sorununun çözülmesini şölenle kutladı. Başkan Uysal'ın ev sahipliğinde Güzeloluk Mahallesi'nde düzenlenen şölende sanatçılar Ümmü Erbil ve Mehmet Koparan sahne aldı. Şölene Kırcami sakinlerinin yanı sıra, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan ve Kırcami bölgesi muhtarlarının yanı sıra CHP ve İYİ Partili yöneticiler, Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Aslan, Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri ve adayları, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin katıldı.

'BİRLİKTE BAŞARDIK'

Konuşmasına Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet Ran'ın 'Davet' şiiriyle başlayan Başkan Uysal, “Bu işler hep beraber oluyor. Ne zaman sıkışsak Kırcamililere, halkımıza, komşularımıza koştuk. 'Birlikte başardık' klasik bir söylem değildir. Muratpaşa'da 5 yıl içinde yaptıklarımız sizlere, hep beraber başarılmış işlerdir. 'Ben' demek bizim kültürümüzde, inançlarımızda şeytan işidir. O nedenle 'Biz' diyoruz" diye konuştu.

ADALET VURGUSU

Kırcami imar planlarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman vurguladığı ve Hz. Ömer'le simgeleşen adalet anlayışıyla yaptıklarını belirten Başkan Uysal, “Kırcami'de benim de sülalemin de bir karış arazisi yok. Ama çocukluğumuzdan itibaren çok iyi bildiğim bir yer. Çocukluğumda karpuz satmak için buraya çok geldik gittik. O yıllarda buraların şehir olacağı konuşulurdu. Bize kısmet olacağı hiç aklımıza gelmezdi" diye konuştu.

'BİR ŞİRKETE VERİLSEYDİ'

Planlama sürecinde verdikleri her sözü tuttuklarını, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarıyla hep istişare içinde süreci yürüttüklerinin altını çizen Başkan Uysal, “Kırcami planlarıyla 5 yıl gece yatmadan, gündüz oturmadan geçti. Şükürler olsun, tapu verecek, çap verecek noktaya geldik" dedi. Üstelik bu noktaya Muratpaşa Belediyesi'nin kendi personeliyle geldiklerinin atını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi: “Bizim gibi titiz bir belediye olmasaydı planlama bir şirkete verilirdi, o şirket tutanın elinde kalırdı. Örneklerini gördük. Planları kendimiz yaptık. Belediye meclis üyelerimiz bile imar planını askıda gördü. Öyle yapmasaydık, gücü olanın dokunduğu bir ortam oluştursaydık işler tıkanıp kalırdı. Sadece milletini işini görmeye çalışıyorsanız işiniz açılıyor. Allaha şükürler olsun. 'Allah doğrunun yardımcısıdır' deriz ya, işte milletin işini görmeye çalıştığımız için milleti kurtarırken'Birilerini de kurtaralım' demediğimiz için bugün bu noktaya geldik."

YÜZDE 25 DAHA FAZLA İNŞAAT

Kırcami planlarında zayiat oranının yüzde 40 olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Uysal, bu açıdan planın Türkiye'de bir istisna olduğunu söyledi. Zayiat oranının bu noktada tutulmasının Kırcamililere yüzde 25 daha fazla inşaat hakkı sağladığının altını çizen Başkan Uysal, “Şirkete verseydik. Tutanın elinde kalsaydı yüzde 60 olurdu" dedi. 15 bin mülk sahibinin bulunduğu Kırcami'de yüzde 3.5'lik memnun olmayan bir grup bulunduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu içimde bir yaradır. Bu komşularımız, elimizde olmayan nedenlerle, şehircilik kanunları gereği, parka ve yola denk gelen parsellerinde parçalanma fazla oldu. Yüzde 3.5 gibi bir oranda komşumuzu memnun edemedik. Ama en küçük bir imkan olsaydı yapardık" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN TAPULARI ALMANIZ'

Planlama sürecinde Büyükşehir Belediyesi'yle uyumlu bir süreç yaşadıklarını belirten Başkan Uysal, planlama sürecinde zorluk çıkarmadıkları, sürece mani olmadıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ettiklerini söyledi. Milletin menfaatini ihlal edecek şekilde kamu yönetiminde kavga olmayacağını belirten Başkan Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kırcami için düzenlendiği tapu törenini hatırlatarak, “Tapu dağıtım töreni oldu. O günleri gösteren Allah'a şükürler olsun. Önemli olan tapuları kimin verdiği değil tapuları almanızdır" dedi. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Uysal, törenin sonunda Zümrütova ve Yeşilova mahallelerinden Mehmet Ateş ve Kemal Ağan'a Kırcami'nin ilk imar çap belgelerini teslim etti. Tören sonunda Kırcami Muhtarı ve Kırcamililer Derneği Başkanı Enis Gönen, Başkan Uysal'a Kırcami planlamasında gösterdiği özverili çalışma dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti. Muhtarlar ve bölge sakinleri Kırcami'nin imar sorununun çözülmesini hep birlikte Cezayir oyun havası oynayarak kutladı.