KİGGEM'den kadınlara iş eğitimi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı KİGGEM, Antalya'da ekonomik faaliyette bulunan ya da bulunmak isteyen kadınların iş yetkinliklerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. KİGGEM, iş arayan kadınlara, iş arama süreçlerini profesyonel bir bakış açısıyla yapılandırmaları ve istihdam sonrası verimli, uzun süreli çalışan olmaları konusunda yol göstererek ekonomik açıdan güçlenmelerine yardımcı oluyor.

İŞİMİ NASIL BULURUM?

KİGGEM bu kapsamda, ağustos ayı içerisinde, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile iş arama sürecindeki kadınlara yönelik 'İşimi Nasıl Bulurum' eğitimi ve 'Kurumsal Davranış Adabı ve Öz İmaj Yönetimi' eğitimi düzenleyecek.

İŞ ARAYANLARA PROFESYONEL DESTEK

'İşimi Nasıl Bulurum' eğitimi ile iş arama sürecindeki kadınlara iş arama kanalları, profesyonel özgeçmiş oluşturma, etkili mülakat teknikleri gibi birçok konuda kritik bilgiler verilerek işe girmelerinde yarar sağlayacak yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olunacak. Kurumsal Davranış Adabı ve Öz İmaj Yönetimi eğitimiyle de iş hayatında bulunan kadınları işe uyum süreçlerini artıracak, uzun süreli ve tercih edilen çalışan olmaları konusunda fayda sağlayacak profesyonel teknikler paylaşılacak. İlk eğitim 'İşimi Nasıl Bulurum' 22 Ağustos tarihinde, Kurumsal Davranış Adabı ve Öz İmaj Yönetimi eğitimi de 28 Ağustos tarihinde KİGGEM binasında gerçekleşecek. Eğitim başvuruları kiggem.antalya.bel.tr internet adresi üzerinden veya 0 242 2436075 numaralı telefondan yapılabilecek.