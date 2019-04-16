Kick Boks'ta Avrupa birincisi Antalya’dan

4’ÜNCÜ sınıf öğrencisi Kübra Ceyda Özçay’ın birinci olmasından dolayı, tören düzenlendi. Törende öğrenciye kupası, başarı belgesi, madalyası ve hediyeleri Envar Okulları kurucu temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı tarafından verildi. İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan Özçay'ı, Antrenörü Uğur Erdem’e ve destekleri için ailesine teşekkür etti. Arslan, öğrencisinin Envar Okulları'nı sportif başarısıyla 2’nci kez gururlandırdığını, göstermiş olduğu uluslararası başarının takdir edileceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 11:29