Kıbrıs gazilerine madalya

1974 Kıbrıs Harekatı'na katılıp gazilik unvanı elde eden muharip gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti tarafından gönderilen madalya ve beratlar Korkuteli Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle gazilere takdim edildi. Kaymakam Ömer Çimşit'in makamındaki törene Belediye Başkanı Ömer Niyaz İşlek, Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve 12 Kıbrıs gazisi ve eşleri katıldı.



'MADALYA HASRETİ SONA ERDİ'

Kaymakam Ömer Çimşit, madalyaların 45 yılın ardından gazilere takdim edilmesinin çok sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, "Kıbrıs gazilerimiz bizim için çok önemli. Yavru vatanımız Kıbrıs için canlarını hiçe sayarak mücadele etmişlerdir. Kıbrıs gazilerimizin yaşları ilerledi ve 45 yıldır madalya özlemi ve hasretiyle yanan bu gazilerimizin hasretleri giderildi" dedi. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve gaziler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti tarafından yapılan jestten memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.