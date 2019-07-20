Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45’inci yıl dönümüne özel tören

KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene,KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram,Antalya Vali Yardımcısı, Muratpaşa KaymakamıSedat Sırrı ARISOYBölge Komutanları ve Vekilleri, Belediye Başkanlarının temsilcileri, protokol üyeleri, KKTC Antalya Turizm Bakanlığı Tanıtma Ofisi Koordinatörü Nazmi Pınar, Sivil Toplum örgütleri ve dernekler ile Kıbrıslı mücahitler, gaziler katıldı. Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenklerin konması ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu tarafından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ise Başkonsolos Beyazbayramgünün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

Başkonsolos Beyazbayram, “Büyük mücadeleler vererek, birlik ve beraberlik içinde bu günlere gelen halkımızın, bugün içinde bulunduğu sorunları ise ortak akıl ile çözme iradesini ve becerisini göstereceğine inancımız tamdır. Kıbrıs Türk halkı en zor şartlarda, en olumsuz koşullarda bile inancını hiç yitirmeyerek var olma mücadelesine her zaman devam etmiştir. Anavatanla birlikte, bundan sonra da Kıbrıs Türk halkı, kendini huzursuz eden tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek sorunlarını çözmeye ve daha iyiye, daha güzele ulaşma yolundaki mücadelesine devam edecektir. Buradan Anavatan Türkiye’ye desteklerinden ötürü bir kere daha şükranlarımızı sunarım” dedi.

Başkonsolos Beyazbayram, “Büyük mücadeleler vererek, birlik ve beraberlik içinde bu günlere gelen halkımızın, bugün içinde bulunduğu sorunları ise ortak akıl ile çözme iradesini ve becerisini göstereceğine inancımız tamdır. Kıbrıs Türk halkı en zor şartlarda, en olumsuz koşullarda bile inancını hiç yitirmeyerek var olma mücadelesine her zaman devam etmiştir. Anavatanla birlikte, bundan sonra da Kıbrıs Türk halkı, kendini huzursuz eden tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek sorunlarını çözmeye ve daha iyiye, daha güzele ulaşma yolundaki mücadelesine devam edecektir. Buradan Anavatan Türkiye’ye desteklerinden ötürü bir kere daha şükranlarımızı sunarım” dedi.

Başkonsolos Beyazbayram, “Büyük mücadeleler vererek, birlik ve beraberlik içinde bu günlere gelen halkımızın, bugün içinde bulunduğu sorunları ise ortak akıl ile çözme iradesini ve becerisini göstereceğine inancımız tamdır. Kıbrıs Türk halkı en zor şartlarda, en olumsuz koşullarda bile inancını hiç yitirmeyerek var olma mücadelesine her zaman devam etmiştir. Anavatanla birlikte, bundan sonra da Kıbrıs Türk halkı, kendini huzursuz eden tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek sorunlarını çözmeye ve daha iyiye, daha güzele ulaşma yolundaki mücadelesine devam edecektir. Buradan Anavatan Türkiye’ye desteklerinden ötürü bir kere daha şükranlarımızı sunarım” dedi.

Başkonsolos Beyazbayram, “Büyük mücadeleler vererek, birlik ve beraberlik içinde bu günlere gelen halkımızın, bugün içinde bulunduğu sorunları ise ortak akıl ile çözme iradesini ve becerisini göstereceğine inancımız tamdır. Kıbrıs Türk halkı en zor şartlarda, en olumsuz koşullarda bile inancını hiç yitirmeyerek var olma mücadelesine her zaman devam etmiştir. Anavatanla birlikte, bundan sonra da Kıbrıs Türk halkı, kendini huzursuz eden tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek sorunlarını çözmeye ve daha iyiye, daha güzele ulaşma yolundaki mücadelesine devam edecektir. Buradan Anavatan Türkiye’ye desteklerinden ötürü bir kere daha şükranlarımızı sunarım” dedi.

Son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk tarafının ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm işbirliği çağrılarını görmezden geldiğini belirten KKTC’nin Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, “ tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini artırarak sürdüren, 1960 ortaklık Cumhuriyeti’ni işgal eden Rum Yönetimi’nin adanın geleceğine ilişkin vizyonunun ne olduğu Doğu Akdeniz ve Hidrokarbon yatakları konusunda bir kez daha bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Bu vizyonda, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarına yer olmadığı ve Kıbrıs Rum tarafının, var olan zenginlikleri paylaşmaya hiç de hazır olmadığı aşikardır. Hal böyleyken, bu kabul edilemez adımlar ada ve bölgedeki istikrar ve güvenliği de tehdit etmekte, tansiyonu tehlikeli bir şekilde artırmaktadır. Bu durumun sorumlusu tek yanlı faaliyetlerini sürdürmekte ısrar eden Rum idaresi olduğu kadar, söz konusu faaliyetleri cesaretlendiren AB ile uluslararası toplum ve ilgili şirketlerin hakkaniyetten yoksun tutumlarıdır. Rumlar ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tek yanlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve bizimle ortak haklarımıza ilişkin işbirliğinden kaçındığı sürece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, halkımızın eşit hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini isterim” dedi. Sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğllu’nun da ifade ettiği gibi; “Doğu Akdenizdekizenginlikler ya hakça paylaşılır. Ortak çözüm bulunur, Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam ederiz.” Bu böyle biline. Diyerek sözlerine devam eden Beyazbayram, “Özellikle bölgemizde yaşanan şavaşlar ve enerji güvenliği ile Doğu Akdenizdeki zenginliklerin paylaşım mücadelesi bizleri çok dikkatli ve uyanık olmaya mecbur etmektedir. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti olarak, atılması gereken tüm adımları el birliğiyle atarak halkımızın çıkarları ile güvenliğini garanti altına almamız bakımından dirayetli durmamızın şart olduğunu belirtmek isterim. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde tüm devlet yönetici ve idarecilerine işbirliklerinden dolayı bir kere daha teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu Halkı ile birlikte bundan sonra atılacak adımların bizi şu an bulunduğumuz noktadan daha da iyi bir yere götürmesini sağlamamız için canla başla çalışmamız gerektiğini iyi kavramamız gerekmektedir. B