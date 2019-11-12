Kepezli çocuklardan 10 Kasım Konseri

KEPEZ Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Senfonik Türküler Konseri, düzenlendi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki konserde Kepez Belediyesi'nin Çocuk ve Gençlik Orkestrası sahne aldı. Müzik öğretmeni Engin Beslek şefliğinde 8 yıldır çalışarak çeşitli konserlere imza atan orkestrayı dinlemeye gelenler, salonu doldurup taşırdı. Çeşitli enstrümanlarda 7 yetişkin müzisyenin eşlik ettiği konseri, Beslek yönetti. Aynı zamanda korist olan gençlerden bazıları, solist olarak türküleri yorumladı.

ATA'MIZDAN İLHAM ALDIK

Konseri izlemeye gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlayışımızın 81'inci yılını şükranla yad ettiklerini söyledi. Nice zorluklara rağmen ülkemizi bugünlere getiren, şanlı tarihimizin kahramanlarını ve gazilerimizi de aynı şekilde şükranla andıklarını belirten Tütüncü, “Büyük Atatürk bizlere aydınlanmayı, modern dünyayı, çağdaş medeniyetler seviyesini hedef gösterdi. Biz de ondan aldığımız ilham ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Cumhuriyetimizi, milletimizi daha aydınlık günlere taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.

58 ÖĞRENCİ KONSERVATUVARLI OLDU

Her şeyden evvel Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli ödevin bu ülkenin çocukları ve gençleri olduğunu hatırlatan Tütüncü, orkestrada yer alan çocukların çok önemli başarılara imza attığını anlattı. Müziğe yetenekli olan öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için 8 yıldır bu orkestra ile fırsat verdiklerini belirten Tütüncü, şöyle konuştu;“Orkestrada 110 öğrencimiz var. Bundan önemlisi, bugüne kadar bu orkestra ile tanışmış, müziğin içinde yer almış 58 öğrencimiz konservatuvarlı olmuş. Yani 58 öğrencimize konservatuvarlı olma yolunu açmışız. Başarılarımız atarak devam edeceğine inanıyorum."