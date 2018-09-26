Kepez’in ulusal yarışması genç yeteneklerini bekliyor

KEPEZ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek ‘Kepez Müzik Ödülleri’ başvuruları devam ediyor. Yeni yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edilmesini ve her yıl bir başka usta ismin şarkılarıyla anılmasını bir gelenek haline getiren yarışma için son başvuru tarihi 14 Aralık olarak belirlendi.

Genç yetenekler keşfediliyor

Geçtiğimiz yıl Kepez sınırlarını aşarak ulusal bir yarışma haline gelen ‘Kepez Müzik Ödülleri’, yeni yeteneklerin keşfi ve erken yaşta daha iyi bir eğitim alarak başarılı birer sanatçı olmaları için genç yeteneklere ufuk açıyor. Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri, adıyla düzenlenecek olan para ödüllü yarışmaya Türkiye genelindeki 15 ve 30 yaş grubundaki gençler katılabilecek. Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği yarışmanın 1.cisi Kepez, 2.cisi Antalya 3 ve 4.üncüsü ulusal çapta gerçekleştirilmişti. Bu yıl yine tüm Türkiye’den başvuru kabul eden yarışmanın yarı finalleri 7-8 Ocak 2019, Finali ise 28 Ocak 2019’da gerçekleşecek.

Yarışma müracaat şartları

Yarışmaya 15 ile 30 yaş aralığındaki müzik severler katılabilecek. Müracaatlar, Erdem Bayazıt Kültür Merkezine şahsen veya www.kepezkultur.com sitesine online olarak yapılabilecek. Her sene olduğu gibi bir konsept olarak hazırlanan yarışmada bu sene 1970- 1999 yıllarının pop ve rock tarzına ait nostalji şarkıları ile katılım sağlanacak. Ayrıca yarışma yarı final ve finalinde seçici kurul puanlaması haricinde halk oylaması da yapılacak.

Ödüllü Yarışma

Kepez Müzik Ödülleri Yarışması’nda, Kepez Belediyesi tarafından belirlenecek, müzik alanında yetkin 5 seçici kurul üyesi görev alacak. 1’nci gelen yarışmacı 7 bin TL, 2’nci 5 bin TL, 3’ncü yarışmacı ise 3 bin TL. para ödülü ile ödüllendirilecek. Ulusal çapta yapılan müzik ödülleri her yıl ünlü sanatçıları da ağırlıyor. Semiha Yankı, İskender Doğan, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın konuk olduğu Kepez Müzik Ödülleri Yarışması, bu senede yine ünlü isimleri ağırlayacak.