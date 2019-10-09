Kepez’in kadınları üretirken, kazanacak
Kepez’de kadınlara yönelik açılan Mesleki Eğitim Kursu, üretirken kazandıracak. İş garantili kursun sonunda, Türkiye’nin sembollerinin yer aldığı hediyelik süs eşyaları artık Kepezli kadınların elinden çıkacak.
KEPEZ Belediyesi’nin “Kariyer İş Geliştirme Merkezi”, meslek edinmek isteyenlere ve iş arayanlara kapılarını aralamaya devam ediyor. Kepez Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, “Mesleki Eğitim Kursu” açıldı. Kadınlara yönelik açılan iş garantili kursun sonunda isteyen kursiyerler evinden çalışabilecek, isteyenler ise kazandığı iş tecrübesini başka kursiyerlere aktarma imkanı bulacak. Haftanın 5 günü, 17 gün devam edecek eğitimler 25 kişilik guruplar halinde 3 ay sürecek.
El becerileri kazanç kapıları olacak
Mesleki Eğitim Kurslarında, eğitim alan kadınlara iş garantisi de sağlanacak. Kurs sonunda yetiştirilen 5 kursiyer atölyelerde İŞKUR tarafından istihdam edilirken, diğer kursiyerlerde evlerinde, yada yine atölyelerde ürettikleri her üründen kazanç sağlayacaklar. Mesleki Eğitim Kursunda ev süs eşyalarından turistik süs eşyalarına kadar bir çok el emeği ürün yapılacak. İstanbul’un Kız Kulesi’nden, Galata Kulesi’ne, Antalya’nın Saat Kulesi’nden Hıdırlık Kulesi’ne kadar Türkiye’nin sembollerinin yer aldığı hediyelik süs eşyaları artık Kepezli kadınların elinden çıkacak.
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