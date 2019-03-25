Kepez’e Anadolu geliyor

KEPEZ Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek’in de bulunduğu ziyarette Başkan Hakan Tütüncü, Anadolu kültürünün ilçesinde yaşatılmasına yönelik yeni döneminde yapacağı projelerini anlattı.



“Hemşehri dernekleri Antalya’yı renklendiriyor”

Erzurum’un, Türk tarihinin derin ve köklü büyük bir şehirlerinden birisi olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, “Geçtiğimiz 10 yıllık süre içerisinde Erzurum kültürünü geliştirmeye, şehirde daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmaları derneğimizle yaptık. Hemşehri derneklerinin şehrimizde yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum.Hemşehri dernekleri, hem kendi hemşehrileri arasında derin bir gönül bağının oluşmasına vesile oluyor hem de Anadolu'nun medeniyet güzelliklerini Antalya getiriyor. Antalya, Anadolu'nun dört bir tarafında ki güzel insanların kültürleriyle renkli ve sesli yapıya kavuşuyor.” ifadesini kullandı.



Anadolu Kent kültürleri Kompleksi

Tütüncü, yeni dönemde 123 proje ile yola devam edeceklerini belirterek, Anadolu şehirlerinin kültürlerinin yaşatılmasına yönelik yapacakları projelerle ilgili şunları söyledi: “123 projemizin odağında insan var. İnsana yönelik, insanın güzel bir şehirde yaşaması duygusunu insana yükleyen çok güzel projelerimiz var.Bu projelerin içerisinde hemşehri derneklerinin de ilgilendiren önemli projeler de yer alıyor. Bu projelerden bir tanesi Anadolu Kent kültürleri Kompleksi’dir. Bu kompleks, Anadolu'nun bütün güzelliklerini her yanıyla ve yönüyle sergileyen bir mekân olacak.Hemşehri derneklerimiz, bu merkezde kültürlerini tanıtabilecekler, yerel ürünlerini satabilecekler ve etkinliklerini yapabilecekler.Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi, hemşehri derneklerimize yönelik çok önemli çalışmaydı.



Kepez’e Anadolu Evleri Mahallesi

Kepez’de, Anadolu evleri mahallesi kuracaklarını hatırlatan Tütüncü, Anadolu medeniyetinin en güzel mimari örnekleriyle oluşturulacak mahallede dükkanlar, sokaklar, müze ve kültür yapılarını harmanlayacaklarını söyledi. Tütüncü, " Anadolu'nun güzel tarihi evlerini replikalarını yapacağız. Bu tarihi evlerde illerimizin etnografyasını sergileyeceğiz.Anadolu Türk evleri Mahallesi’nde Konya evi, Trabzon evi, Erzurum evi, Safranbolu evi bir Taraklı evi gibi evler olacak. Bu evlerin her birinde de farklı bir güzelliğin var olması nedeniyle Anadolu Türk evleri Mahallesi, Anadolu’nun bütün renkliliğinin hemşerilerimize sunan güzel bir mekân olacak. Bugüne kadar hemşerilerimizi mahcup etmedik. Önümüzdeki dönemde de çok çalışarak ve gayret ederek yine hemşehrilerimizi mahcup etmeyeceğiz.” dedi. Antalya Erzurumlu Dadaşlar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Oktay Çimoğlu da ziyaretinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü’ye plaket verdi.