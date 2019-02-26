Kepez’e 2 yeni eser

Müzeleri, kültür sanat etkinlikleri ve festivalleriyle Antalya’nın cazibe merkezi haline gelen DokumaPark’a 2 yeni eser geliyor. Anadolu uygarlıklarının 84 eserinin yer aldığı Dokuma Açık Hava Müzesi ve Simülasyon Merkezi, 28 Şubat Perşembe günü törenle açılıyor 

Kepez’e 2 yeni eser
banner404

DOKUMA Açık Hava Müzesi, Anadolu uygarlıklarının 84 eserini barındırıyor. Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına açtığı DokumaPark içinde açılacak olan Dokuma Açık Hava Müzesi’nde 25’te biri oranında küçültülen seçkin mimari eserler yer alıyor. 
Simülasyon Merkezi 
Açılışı yapılacak ikinci eser ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 2. döneminde vaat ettiği 70 projeden biri olan Simülasyon (sanal gerçeklik) Merkezi olacak. Dokuma Açık Hava Müzesi içinde yer alan Kepez Simülasyon Merkezi, 8D sinema salonu olma özelliği taşıyor. Ziyaretçiler, 3D stereo gözlüklerle, hareketli koltuklarda, sis, duman ve su damlacıkları eşliğinde film izlemenin keyfi ile tanışacaklar. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karamollaoğlu: Yeni parti girişimi başarılı olmaz
Karamollaoğlu: Yeni parti girişimi başarılı olmaz
  1. POLİTİKA

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472