Kepez’den yeşile ve çevreye duyarlı proje

KEPEZ Belediyesi, çevreye ve yeşile duyarlı belediyecilik anlayışı ile geri dönüşümde yeni dönemini başlattı. AK Parti Hükümeti’nin ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yenilenen geri dönüşüm uygulamasının tanıtımı DokumaPark’ta gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, öğrenciler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işini yapacak olan firmanın çalışanları katıldı. Başkan Hakan Tütüncü, geri dönüşüm işlerinin belediyelerde özel sektör tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak, “Bizden önceki yönetim döneminde yapılan geri dönüşüm sözleşmesi 10 yıllık bir sürenin ardından tamamlandı. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz bir ihale ile Erensan firması Kepez Belediyesinin geri dönüşüm işlerini yürütme yetkisini kazandı. Firma çalışanlarına başarılar diliyorum. Çevreci ve yeşil belediyecilik anlamında çok önemli bir süreci birlikte takip edeceğiz” dedi.

'YEŞİLE VE ÇEVREYE DUYARLI BELEDİYECİLİK'

Yeşile ve çevreye duyarlı belediyeciliğin, son yıllarda önem kazandığına işaret eden Başkan Tütüncü, “Hemşehrilerimiz de şehirlerimizde geri dönüşüm konusunda atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması ve bu yolla doğaya katkı sağlanması konusunda bilinç kazandı. Böylesi bir ortamda modern dünya şehirlerindeki geri dönüşüm alanında nasıl bir hizmet sunuluyorsa biz de aynı hizmeti Kepezli hemşehrilerimize sunmalıyız, diye düşündük. Bu alanda yeni bir sıçrama dönemine girmiş bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

“KEPEZ'DE GÖKKUŞAĞININ RENKLERİ OLACAK'

Tütüncü, yeşile ve çevreye duyarlı belediyecilik uygulamalarını güçlendireceklerini belirterek, “Bununla ilgili pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Eskiden atık diye nitelendirdiğimiz birçok şeyin ekonomiye geri kazandırılmasıyla birlikte çevreyi de ciddi manada korumuş olacağız. Böylelikle gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakma konusundaki hassasiyetimizi de ortaya koyacağız. Geri dönüşüm kutuları, parklarımızda, bahçelerimizde, kamu binalarımızda, apartmanlarımızda ve ticari işletmelerimizde yerlerini alacak. Kepez’in yeşile duyarlı olması bu renkli kampanyamızla renklenecek. Kepez’in her tarafında ve hayatın her alanında gökkuşağının bütün renklerinin var olmasını istiyoruz. Cam, plastik, kâğıt atıkları dışında, evlerdeki tadilat atıklarından, bitkisel yağlara, tekstil, mobilya atıklarından geri dönüşüme kadar birçok adımı en modern seviyeye getireceğiz.”

“ÇOÇUKLARA GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ AŞILAYACAĞIZ'

Bürokratlarına geri dönüşüm konusunda Antalya’da bir numara olmalıyız, talimatı verdiğini kaydeden Hakan Tütüncü, “Evlerdeki tadilatlardan çıkan inşaat atıkları, kanalizasyona dökülen kızartma yağları, ev tekstili atıkları ile hayatın içerisindeki her atık türü ile ilgili özel bir çalışma yapacağız. Vatandaşlarımızın, geri dönüşüm işini yapan firmaya ulaşabilirliğini çağrı merkezi, ihbar hattı ve sosyal medya hesaplarıyla kolaylaştıracağız. Geri dönüşüm konusunda marka bir belediye olma hedefimiz ön planda olacak. Atıkların çevreye en az zararı vermesi konusunda da özen göstereceğiz.

Özellikle öğrencilerimize, yavrularımıza geri dönüşüm bilincini aşılayacak yeşil ve mavi geziler gibi sosyal projeleri yapmalıyız. Geri dönüşüme katkı sağlamanın ne kadar hayati bir konu olduğunu geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza anlatmalıyız” diye konuştu.

“ÇÖPTEN KEPEZ'İN KASASINA 10 MİLYON TL'

Bugünkü yasal mevzuata göre belediyeler diledikleri ve istedikleri şirketlere geri dönüşüm işini ihalesiz, ücretsiz verebildiğini anımsatan Tütüncü, “Tıpkı 10 yıl önce bizden önceki belediyenin yaptığı gibi. Ama biz böyle yapmadık. Belediye meclisimizden bir karar aldık; geri dönüşüm işini ihale yapacağız, dedik ve ihaleye çıktık. Bizden önce 10 yıllığına ücretsiz olarak verilen geri dönüşüm işini biz 10 milyon artı KDV ile belediyemize gelir getirici bir işe dönüştürdük. Belediyemiz çöpten 10 milyon lira gelir elde ediyor. Kepez Belediyesi kaynağı nereden buluyor diyorlar ya, bakın hiç kimsenin görmediği, tahmin etmediği bir yerden Kepez Belediyesi’nin kasasına 10 milyon lira koyduk.” Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından geri dönüşüm işini yapacak olan firma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Yeni ihale ile geri dönüşüm işini alan firma 20 atık toplama aracı ile Kepez Belediyesi koordinatörlüğünde 68 mahallede, evlerde, ticari işletmelerde ve kamu binalarında düzenli olarak kaynağından ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasını yapacak. 11 Şubat 2019’da başlayan yeni sözleşme, 11 Şubat 2029 tarihinde sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 13:56