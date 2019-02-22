Kepez’den Ulusal Müzik Ödülleri’ne final

KEPEZ Belediyesi’nin, ulusal çapta düzenlediği 5. Kepez Müzik Ödülleri finali Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapıldı. Final gecesine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte katıldı. Yaklaşık 500 kişinin izlediği final gecesinde, 14 finalist jüri karşısında son performanslarını sahneledi. Yarışmaya katılmaya hak kazanan 230 kişiyi eleyerek finale kadar gelen genç yarışmacılar, jüri karşısında en iyi performanslarının sergilediler. Jüri koltuğuna bu sefer Metin ve Eda Özülkü çifti de oturdu. Finalist Özüm Özmen 653,8 puanla birinci olurken, ikinci Can Özdemir 602,03 ve üçüncü Buse Hanımeliçiçeği 596,23 puan aldı.



TÜTÜNCÜ: 'SANATIN BİRLEŞTİRİCİ İKLİMİ'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Müzik Ödülleri yarışmasının ilk startını verdiklerinde, tam da buradaki manzarayı hayal ettiklerini söyledi. Gençleri sanatın ve sporun birleştirici ikliminde bir araya getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Tütüncü, “Gençler yeteneklerini konuştursunlar ve onlara kendilerinin ne kadar önemli olduklarını hissettirelim gayreti içinde olduk. Bütün ayrıntılarıyla düşünülmüş yarışma için çaba sarf edenlere teşekkür ediyorum. Bundan 10 yıl önce; hiç sanatsal faaliyetin olmadığı Kepez’in kültür ve sanatın merkezi olacağını söylemiştik. Ve bugün tam 50 tane kültür sanat etkinliği yapılabilecek mekanımız var. Kepez artık kültür ve sanatın adresi oldu” diye konuştu.



TÜTÜNCÜ EŞİNE ŞİİR OKUDU

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sahnede yoğun çalışma temposunda kendisini destekleyen eşi Ayşe Tütüncü’nün de doğum gününü kutladı. Eşine bir buket çiçek veren Tütüncü, bir de ünlü şair Erdem Bayazıt’ın ‘Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair’ adlı şiirini okuyarak, salonu dolduran izleyicilerden yoğun alkış aldı.



BİRİNCİNİN ÖDÜLÜ TÜTÜNCÜ'DEN

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri’nin finalisti Özüm Özmen, birincilik ödülünü Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün elinden aldı. Gecenin sonunda finalist Özmen, istek üzerine bir şarkı daha seslendirerek izleyenleri uğurladı.