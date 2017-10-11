Kepez’den örnek mali başarı

KEPEZ Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın devam oturumunda yapılan bütçe görüşmelerinde, mali bir başarı kaydedildiği belirlendi. Yeni yılın bütçesinin onaylandığı meclis toplantında, yüzde 41’i doğrudan yatırımlara ayrılan 2018 bütçesinin 327 milyon 355 bin lira olduğu açıklandı. Kepez bölgesinde tüm yatırımların durmadan devam ettiği 2017 yılında, 30 milyon lira bütçe fazlası verildiği duyuruldu. Göreve geldiklerinde borçlu bir belediye bütçesiyle karşılaştıklarını hatırlatan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, sıkı bir mali disiplin uygulamalarının meyvesini verdiğini söyledi.

Yüzde 100’ün üzerinde büyüme

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından konuşan Başkan Tütüncü, bu yılda da geçmiş yıllarda yapıldığı gibi gelir ve gideri denk bir bütçe haline getirdiklerini söyledi. Bunun bir bütçeler bir vizyonu olduğunu ve bütçeler bir hedef olduğunu belirten Tütüncü, “Önemli olan bu hedefi tutturabilmektir. Göreve geldiğimizde yüzde 40 civarlarında seyreden gerçekleşme oranımız, geçtiğimiz yıl zirve yaparak yüzde 107’ye çıkmıştı. Hem bütçemizi hem de gerçekleştirme oranlarımızı büyütmüştük. Sıkı bir mali disiplin ve kaynakları israf etmeden doğru kullanma, 8 yıllık yönetimimizin temel hedefi oldu. Bu hedef de başarıyı getirdi. Her hafta açılış ve temel atmalarla dönemimizde hizmet ve eserler çıtamızı daima yükseltirken, bütçemiz 2017’de 30 Milyon TL fazla verdi. Onca eser ve hizmetin, devam eden nice yatırımların yanında; 2018’e, kasamızda 30 Milyon TL gibi ciddi bir kaynakla giriyoruz. Kepez; büyük yatırımlarıyla, güçlü mali yapısıyla, sürekli büyüyen hedefleriyle geleceğe umutla bakıyor. Bu başarı hepimizin ve şimdi bir kez daha başarılarımızın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

Bütçenin yarısı yatırıma ayrıldı

Bütçede en fazla payı yatırıma ayırdıklarını vurgulayan Tütüncü, “Fen İşleri Müdürlüğü’ne ayırdığımız bütçeye baktığımızda, geçtiğimiz yıla göre yüzde 35’lık bir artışla 63 milyon 526 bin liralık bir bütçemiz. Bu bütçemizin 19 buçuğuna denk geliyor. Bu da geçtiğimiz yıla göre daha fazla asfalt, daha çok stabilize yol açılması ve daha çok çevre düzenlemesi anlamına geliyor. Diğer yatırımcı müdürlüğümüz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bütçesi de, geçtiğimiz yıla göre yüzde 14 artırılarak 24 milyon 583 bin lira ön görülmüştür. Üçüncü yatırımcı müdürlüğümüz olan Plan ve Proje Müdürlüğünde de, yüzde 24’lük bir artışla 32 milyon 254 bin liralık bir bütçe hedefi ön görülüyor. Bütün bunlarla birlikte bütçemizin yüzde 50’ye yatkını yatırım için kullanılıyor ki, bu rakam çok büyük bir başarıyı işaret etmektedir” dedi.

Bütçeyi anlattı

Kültür Müdürlüğü’ne ayrılan tahmini bütçenin 4 milyon 33 bin lira olduğunu belirten Tütüncü, “Bunun içerisinde personel giderlerini çıkararak geriye kalan 3 milyon 253 bin lira ile 600 civarındaki bütçeyi, etkinlikler, her sene 5 bin civarında kursiyere malzeme temini ve tedariki, 4 farklı koromuzun her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitimleri, tiyatromuz ve eğitimleri, 3 binden fazla ortaokul öğrencimize kursun verilmesi ve iki kreşimizde 500 çocuğumuza hizmet veriliyor. Bana göre bu sosyal belediyecilikte bu kadar az bütçeyle bu kadar işin sürdürülmesi, kamu hakkına ne kadar iyi riayet ettiğimizin bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

Bütçenin yaklaşık yüzde 50’sini yatırıma ayırdıklarını ifade eden Hakan Tütüncü, belediyecilik standardında bütçenin yüzde 30’unun yatırıma ayrılmasıyla o belediye yatırımcı bir belediye olduğu kabul edildiğini söyledi. Kepez Belediyesi’nin son 9 yılda yatırıma ayrılan bütçenin yüzde 40’in altına hiç inmediğini belirten Tütüncü, şu anda bütçenin yüzde 50’sini yatırıma ayırdıklarını söyledi. Göreve geldiklerinden 2018 yılına kadar olan bütçe büyüme oranının yüzde 152 olduğunu belirten Tütücü, “Yatırımlarda ise yüzde 68’lik bir ivme kaydederek sürekli büyüyen ve gelişen bir Kepez var. Dahası bütçemiz, göreve geldiğimiz 2009’a oranla reelde yüzde 152 büyüdü. Yatırımlara ayırdığımız pay ise 2009’a göre yüzde 68 arttı. Diğer belediyelerden yüzde elli daha az personel ile tüm alanlarda en az para ile en çok hizmeti vermeye özen gösteriyor ve yatırımcı bir belediye olarak ilçeye yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu aşamalarda önemli kararlar alan bu meclistir. Ben tüm meclis üyelerime bu başarıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Asfaltta tüm zamanların rekoru

Yeni yılda başlatacakları yeni projeleri de açıklayan Tütüncü, imar yollarının açılmasına büyük önem verdiklerini ve 85 kilometre yeni yol açmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl Kepez Belediyesinin stabilize yolda 50 kilometre hedef koyduğunu, asfaltta tüm zamanların rekorunu kırarak 190 bin ton asfalt dökeceklerinin ifade eden Tütüncü, belediyelerin şehirleşme performansının dökülen asfaltla orantılı olduğunu söyledi. 2009 yılında bu rakamın 60 bin ton olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Sadece asfalt ve yol yapımı için ayırdığımız para, 37 milyon 111 bin 60 lira.100 bin metrekare kaldırım, 20 yeni park ve 575 adet parkın çeşitli şekillerde bakım ve onarımı da programımıza alınmış durumdu. Dokuma ile ilgili bir araç müzesi ve onu bütünleyecek şehir müzesi projelerimiz var. İçinde Göktürk kitabelerinin yer aldığı çok güzel bir Türk kültürü parkı olacak. 5 adet semt spor kompleksi yapılacak. Lyrboton Come antik kentinin ayağa kaldırılarak bir arkeopark ve turizm merkezi, Dokuma Fabrikası içerisine 2 adet açık çim saha, beş yıldızlı hasta konuk evi, 47 bin metrekare kent meydanı, Gaziler’e aile yaşam merkezi, sivil toplum kuruluşlarına bir merkez binası, demokrasi müzesi, Varsak’a semt konağı gibi projeleri de 2018 yılı içerisinde Kepez’e kazandırmayı amaçlıyoruz.”