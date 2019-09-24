Kepez’de İstihdamda güç birliği

KEPEZ Belediyesi, işsizliğin azalması ve istihdamın geliştirilmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi ile yüzlerce kişiye iş kapılarını aralayan Kepez Belediyesi, şimdi de istihdam gücünü sanayi devi Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile birleştirdi. ‘İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü’ Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyet Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürü İlhan Metin arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iş kapılarını aralayan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’nin çok kısa sürede çok önemli işlere imza attığını vurguladı. Kariyer ofisinin birçok kişinin işe kavuşmasını, ya da onların daha nitelikli bir iş ortamı içerisinde var olmalarını sonuçlayacak eğitim çalışmalarını sürdürmesi gibi çok önemli, çok çeşitli çalışmalar yaptığına da değindi.



"OSB Antalya’nın en önemli değerlerinden"

Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’nin üzerinde durduğu en önemli konuların başında, Antalya Organize Sanayi Bölgesi gibi kuruluşlar ile işbirliği yapmak olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim noktasında Antalya’nın en önemli değerlerinden birisi olduğunu sözlerine ekledi. OSB’nin yüzlerce fabrikasıyla ülke ekonomisine çok ciddi manada katkılar sunduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Hem sizin istihdam alanınızda hemşehrilerimizin iş taleplerini karşılayabilmek, onları istihdama yönlendirebilmek, hem de reel sektöre de katkı sağlayıcı bir çalışma yapabilmek, yani insan kaynağını iş alanlarında doğru bir şekilde değerlendirebilmek için bugün güzel bir protokole imza atacağı” ifadelerinde bulundu.



"İşbirliklerine önem veriyoruz"

Kepez Belediyesi ve OSB arasındaki işbirliğinin hem iş dünyası, hem de iş arayanlar açısından çok verimli neticeler doğuracağına da değinen Başkan Tütüncü, bugün imzalanan protokol kadar önemli bir başka hususun daha olduğunu dile getirdi. “Bu şehirde, bu şehri idare eden kimselerin aynı masanın etrafında toplanması, aynı masanın etrafında bu şehrin sorunlarına çareler aramak için kafa yorması, güçlerini birleştirmesi daha büyük bir sinerjiyi ortaya çıkarması çok daha önemli" diyen Tütüncü, “Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü kadar önemli olanda böyle bir anlayışın şehre yerleşmesidir. Ekibinizle birlikte, bu konuda çok büyük hassasiyet gösteriyorsunuz. Kepez Belediyesi olarak işbirliklerine her alanda çok önem veriyoruz. Şehri bir bütün olarak görüyoruz. Bu şehri birlikte yönetmenin ne kadar doğru ve akıllı bir iş olduğunu görüyoruz. Düşünce farklılıklarımız hayatı algılayışlarımız, bunların hepsi bir tarafa. Önemli olan aynı şehri paylaşıyoruz. Bu şehirdeki olumlu olan gelişmelerden hepimiz mutlu olacağımız gibi, olumsuzluk içeren her türlü gelişmelerden de birlikte ve beraber rahatsız olacağımız bir gerçek. Yüce gönüllülük gösterdiniz. Kendi güçlerinizi bizim hemşehrilerimizle paylaşma konusunda büyük bir hassasiyeti ortaya koydunuz ve büyük bir ciddiyetle bugün buradasınız, birlikteyiz. Ne mutlu bize..İmzalayacağımız bu iş birliği protokolünün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



“En büyük sorun genç işsizliğimiz”

Antalya Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyet Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’da, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye “Yaklaşımınızdan, doğru yöne birlikte bakmamız ve teşvik etmenizden dolayı teşekkür ederim” dedi. Ülkenin en büyük sorununun istihdam olduğuna değinen Bahar, “En büyük sorumuz genç işsizliğimiz. Ülkemizde 35 yaş ile 65 yaş arası özellikle karar verici veyahut işyeri sahiplerinin bunu bir namus gibi algılaması gerektiği, bu çocuklarımıza ve gençlerimize yetişmiş insanlarımıza daha nitelikli hale getirmek, insan kaynaklarında kaynak kelimesini kıymete dönüştürülmesi suretiyle, buna insan kıymetleri gözüyle bakmak gerçekten çok değerli çok ve çok önemli. Bu konuda aynı bakış açısı içerisinde olmamız bizim için de çok daha değerli. Biz sanayiciler olarak şehrimize katma değer sağlamaya devam etmek arzusu içerisindeyiz. Birlikte çalışma konusu zaten geçmişten beri dile getirdiğimiz bir konu. Antalya’ya bakış açımızın da şehirden öte ‘Antalya bir ülkedir’ felsefesiyle birlikte çalışma felsefesini ortaya koyma düşüncesi, görüyoruz ki sizde de aynı" dedi.Konuşmaların ardından Kepez Belediyesi ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında ‘İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü’ imzalandı. Protokol çerçevesinde; Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’ne iş müracaatında bulunanlar, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarla buluşturulacak.