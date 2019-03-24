Kepez’de drag heyecanı

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün hız tutkunları için söz verdiği ve geçtiğiniz yıl Odabaşı Mahallesi’nde hizmete açılan Drag Pisti, heyecanlı yarışlara sahne oluyor. İki gün sürecek olan yarışların ilk gününde düzenlenen ısınma ve-hazırlık yarışları nefesleri kesti. Kepez Drag Pisti 2019 Sezon Açılışı yarışlarına 14 ilden 50 araç, 100 pilot ve kopilot katıldı. Yurt dışından da 4 farklı grubun katıldığı yarışlar heyecan dolu saatlere sahne oldu. Isınma ve hazırlık yarışları ile start alan drag yarışlarında, pilotlar dereceye girebilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadele veriyor. Vatandaşlar, yarışları izlemek için sabahın erken saatlerinde trübündeki yerlerini aldı. 7’den 70’e her yaş grubunun ilgi gösterdiği yarışlar, modifiye araç, otomobil ve klasik araç tutkunlarını da Kepez Drag Pisti’nde buluşturdu. Yarışlar, ödül töreni ile sona erecek.