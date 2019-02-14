Kepez’de 52 çift, 14 Şubatta evlendi

KEPEZ Belediyesi’nin Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki nikah salonun da 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Bu özel günde evlenmek isteyen 52 çift, Kepez Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’ne müracaat etti. Kepez’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıyıldı. Kıyılan nikah sayısı diğer günlere göre 2 kat artış gösterdi. Evlenen çiftlere Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün hediyesi olan orkideler verildi. Dünya’da Valentine’s Day olarak ifade edilen Sevgililer Günü’nde bu yılda Kepez’de 52 çift dünya evine girdi. Kepez’de 52 çiftin nikahlarını nikah memuru Muhittin Durmuş kıydı.