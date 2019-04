Kepez’de 23 Nisan hazırlıkları başladı

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin her yıl düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri’nin konseptinde bu yıl değişikliğe gitme kararı aldı. Dokumapark’ta gerçekleştirilecek olan ‘23 Nisan Şenlikleri’ bu yıl geleneksel değerlere ışık tutacak. Dokumapark’ın yaklaşık 3 dönümlük otopark alanında yapılacak olan şenlikler için, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 Nisan’dan itibaren çalışmaya başladı. Çocukların mili ve manevi değerleri tanıması, köy hayatını, unutulan meslekleri ve çocuk oyunlarını öğretmeyi amaçlayan şenliklerde, minyatür bir çiftlik, seyyar satıcılar, halı dokuma, yorgancılık gibi atölyeler ve gölge oyunları da yer alacak.



Sokak oyunları oynanacak

Seksek, birdirbir, misket gibi sokak oyun alanlarının da oluşturulacağı 23 Nisan Şenliklerinde, çocuklar, ebeveynleri ile birlikte inekten süt sağabilecek, tarım yapmayı öğrenecek, tel araba, uçurtma ve topaç boyama yapabilecekler. Çocuklar kadar yetişkinlerin de keyif alacağı bu konseptin her yıl tekrarlanacağını açıklayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl ilk denemeyi gerçekleştireceklerini söyledi.



Çocukların belediyesiyiz

Dokumapark’taki ‘23 Nisan Şenlikleri’ hazırlıklarını inceleyen Tütüncü, parkı gezmeye gelen kreş öğrencilerine de bu yıl şenliklerde yapılacak olan etkinlikleri anlattı. Kepez’deki şenliklerin 10 gün süreceğini belirten Tütüncü, “Biz en çok çocukların belediyesiyiz. Onların mutlu olacağı bir şehir için çalışıyoruz. Bu yıl Dokuma’da nitelikli bir çocuk şenliği olacak. Çocuklarımızı geleneksel değerlerimizle, köy hayatımızla, geçmişimizle tanıştıracak özel bir şenlik bekliyor. 23 Nisan Dokumapark Çocuk Şenliği’ne herkesi bekliyorum” diye konuştu.



Her mahallede şenlik

Kepez Belediyesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda her mahallede düzenlediği şenlikler bu yılda büyük bir coşku ile devam edecek. İçinde balon park, animatörler eşliğinde oyunlar, yüz boyama, konser gibi etkinliklerin yer aldığı mahalle şenlikleri ile Kepez Belediyesi bu yılda binlerce çocuğa ulaşılacak.