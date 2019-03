Kepez personelinden Tütüncü'ye teşekkür

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sendika müjdesi verdiği belediye işçileri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Bir gün önce bir televizyon kanalında belediye işçilerine sendika müjdesi veren Başkan Tütüncü, akşam yemeğinde bir araya geldiği işçilerin sevincine ortak oldu. Yemeğin ardından belediye işçilerine seslenen Başkan Tütüncü, konuşmasına, “Alın teri akıtan değerli arkadaşlarım" diyerek başladı. Tütüncü, “Belediyemiz şirketinde çalışan bütün şirket işçisi personelimize sendikaya üye olabilme hakkı tanıdık, bu yeni hak bütün çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu, mübarek olsun. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum yürekten kutluyorum" dedi. 10 yıl boyunca bütün personelin her türlü alacağının günü gününe ödendiğini hatırlatan Tütüncü, “Antalya'da öyle dönemler yaşandı ki belediyeler 2 maaş, 3 maaş çalışanlarına ödeme yapamadı. Belediyede çalışan işçiler bayrama parasız gitti. Bir babanın bayrama evine parasız gitmesinin ne demek olduğunu ben çok iyi bilirim. Bir annenin yavrusunun bayramda parasızlık yüzünden boynunun bükülmesini ben çok iyi bilirim. Ben ışıklı salonlardan gelmiyorum. Jet sosyeteden gelmiyorum. Ben hepiniz gibi bu hayatın içinde var olmuş, oraları yaşamış, her türlü güçlüğü ve darlığı yaşamış bir tabandan, toplumun tam da ortasından geliyorum. İşte bu sebepten dolayı ben istedim ki benim işçim, benim personelim bayrama asla parasız gitmesin diye, Allah'a hep dua ettim. Sizlere mahcup olmamak için ailelerinizi boynu bükük bırakmamak için" diye konuştu.



'SENDİKAL HAKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Sendikal haklardan yararlanma konusunun üzerinde bir süredir çalıştıklarını belirten Tütüncü, “Her şeyden önce bunun seçim öncesi bir fırsatçılık olarak algılanmasını istemem. Sendikamızla bunu uzunca bir süredir görüşüyorduk. Alt yapısını nasıl oluşturabiliriz diye fizibilitesini yapıyorduk. Biz bir söz verirsek o sözü yerine getiririz. Söz vermek için ciddi ciddi de düşünürüz. Birileri kalkmış diyor ki 'Eğer biz göreve gelirsek en düşük maaş 2 bin 200 lira olacak.' Ben de onlara günaydın diyorum bizim en düşük maaşımız 2 bin 225 lira. Bizim seçim yatırımları ile işimiz olmaz. Biz işimizi en iyi yapabilmek için gereken çalışmaları yaparız" dedi.



'SİZİN SENDİKANIZ BENİM'

“Sendika hakkı şirket işçilerimize hayırlı olsun" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Burada size getirilen bir hak var. Bu bir haktır, bir mecburiyet ya da bir zorunluluk değildir. Eğer benim işçi kardeşim sendikaya üye olmayı hür idaresiyle istiyorsa sendikaya üye olmanın yolu burada açılmıştır. Sendikaya üye olsanız da olmasanız da bilesiniz ki sizin sendikanız Hakan Tütüncü'dür. Sizi sizden daha çok düşünen bir başkanınız var. Biz 10 yılımızın her bir gününü işçi bayramı kabul ettik. İşçi Bayramı 1 Mayıs'tan ibaret değildir. İyileştirme sendikaya üye olsanız da olmasanız da herkese gelecek, bunu da bilmenizi isterim. Neden mi? Çünkü sizin sendikanız benim ben" diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından alkışlar arasında belediye işçileri tarafından omuzlarda taşındı.