Kepez Müzik Ödülleri finale koşuyor

KEPEZ Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri yarışmasında yarı final heyecanı yaşandı. Toplam 244 yarışmacının başvuru yaparak elemelere katıldığı yarışmada yarı finale kalan 34 yarışmacı sahnede kıyasıya mücadele etti. Profesyonel müzik eğitmenleri ile yarı final provalarını tamamlayan yarışmacılar, nostaljik şarkılar ile yeniden jüri karşısına geçti.



GÖRSEL BİR ŞÖLEN

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ne kurulan yarışma sahnesi, profesyonel müzik yarışmalarının standartlarıyla görsel bir şölen oluşturdu. Bir çoğu ilk kez sahneye çıkan yarışmacılar, Kepez Kent Orkestrası ile canlı performanslarını sundu. Yarışmanın koordinatörü Özkan Karaeroğlu'nun tek tek ilgilendiği yarışmacılar, kulisteki heyecanlı bekleyişlerinin ardından tek tek sahneye yürüdü. Kanal V televizyonundan canlı olarak yayınlanan yarı final yarışında yarışmacıların kendilerini tanıttığı tanıtım filmleri de izleyicilerle buluştu.



ÜNLÜ SANATÇILAR KATILACAK

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nin salonunu dolduran kalabalık arasında yarışmacıların aileleri, arkadaşları ve yarışma heyecanını kendileriyle paylaşmak isteyenler yer alırken, canlı yayın üzerinden de binlerce kişi yarışma heyecanını paylaştı. Yarı finalin ardından 14 yarışmacı final listesine adını yazdırdı. 21 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan final etabında yine nostaljik şarkılar ile yarışacak olan finalistler, bu kez Eda-Metin Özülkü ve Erhan Güleryüz gibi müziğin ustası sanatçıların karşısında performanslarını sergileyecekler. Online oylama ile desteklenecek olan yarışmacılardan ilk üç kişiye para ödülü verilecek. Kepez Belediyesi'nin amatör müzisyenleri desteklemek amacıyla bu yıl beşincisini düzenlendiği yarışma tüm heyecanı ile final etabına hazırlanıyor.