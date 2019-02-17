Kepez Kitap Fuarı yeniliklerle geliyor

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün daveti üzerine toplanan il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversitelerin temsilcilerine bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan fuarın hazırlıkları ve fuar kapsamında yapılacak etkinlikler anlatıldı. Geçen yılın Nisan ayında 152 yayın evi ve 130 yazar katılımıyla 10 gün süren Kepez Kitap Fuarı’nın ikincisinin hazırlık toplantısında, Antalya’ya katkı sağlayacak önemli kararlar alındı. Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma yolunda adımlar atılan Kepez Kitap Fuarı’nın ilk çalışma toplantısında, kitap alanlar için portakal bahçesi kurulması, köy okullarına kütüphane ve görme engellilere sesli kitap kazandırılacağı duyuruldu. Kepez Kitap Fuarı’na bu yıl daha fazla öğrencinin katılımını sağlamak üzere bu toplantıyı yaptıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Daha büyük heyecanla, daha fazla kurumsallaşarak fuarımız kapılarını açacak. Antalya’ya kitapseverlere önemli bir kültür kapısı açıyor olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.



HEDEF 200 YAYINEVİ KATILIMI

Müşterek çalışmalarla bu yıl 180 ile 200 arasında yayınevinin katılımını ön gördüklerini belirten Tütüncü, çeşitli kampanyalar, etkinliklerle ülkemizin en önemli fuarı olma yolunda emin adımlar attıklarını söyledi.



PORTAKAL BAHÇESİ KURULACAK

Bu yılki en önemli yeniliğin yeşile duyarlılık gösterilmesi olduğunu belirten Tütüncü, belli sayıda kitap alanlar adına birer fidan dikilerek portakal bahçesi oluşturacaklarını müjdeledi. Dokuma Park bünyesine kitapseverlerin katılımıyla portakal bahçesi kazandırılacağını belirten Tütüncü, Antalya’nın sembolü olan portakal çiçeğinin kokusunun şehre yayılmasını önemli bulduklarını söyledi.



HER YIL BİR OKULA KÜTÜPHANE

Fuar bünyesinde kurulacak bağış standıyla köy okulları önceliğiyle her yıl bir okula kütüphane kurulmasını kararlaştırdıklarını belirten Tütüncü, sosyal mesaj içeren bu çalışmaya bağış severlerin desteğini istedi.



ENGELLİLERE SESLİ KİTAP

Görme engellilerin de kitaplara ulaşabilmesi için sesli kitap üretimine geçeceklerini duyuran Tütüncü, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphanelerimize verilmek üzere, sesli kitap üretimi için çalışma başlatacağız. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yıl boyunca açık kalacak olan ses kayıt stüdyolarında, kitap okuyarak engellilerimize yardım etmek isteyenleri bekleyeceğiz” diye konuştu. Geçen yıl 10 günde 380 bin ziyaretçiyle rekor kıran fuarın adresi, yine Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki fuar alanında olacak.



