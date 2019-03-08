Kepez'in özel öğrencilerine şenlik

KEPEZ Belediyesi, 'Kepez'in Özelleri Spor Şenliği Eşofman Dağıtım Töreni' düzenledi. Törene, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özbal, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, özel çocuklar ve aileleri katıldı. Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde gerçekleştirilen törende öğrenciler gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Törene katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Başkan Tütüncü, Kepez'in bütün çocuklarının kendi çocukları kadar kıymetli olduğunu söyledi.

Özel çocukların ilgiyle karşıladığı Başkan Tütüncü, “Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Mübarek üç ayların başladığı bu günde sizlerle ve ailelerinizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada öğrencilerimize eşofman hediye edeceğiz, bu vesileyle sizlerle buluştuk. Bütün kardeşlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman okulumuzun yanında, çocuklarımızın yanı başında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hepinize güzel yarınlar diliyorum" dedi

Tütüncü, konuşmasının ardından Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Gökmen Güler'e milli takımımızın 1923 yılında giymiş olduğu formayı imzalayarak takdim etti. Okulun 2. kademe öğrencileri, verilen konseri aileleriyle beraber dinleyerek müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek eğlendi. Spor kulübü sporcularıyla da buluşan özel çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.