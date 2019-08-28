Kepez'in kurslarından 203 öğrenci üniversiteli oldu

KEPEZ Belediyesi'nin Teomanpaşa ve Amir Ateş Semt Konağı YKS hazırlık kurs merkezlerinde eğitim alan 203 öğrenci, üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. YKS kurslarına katılan öğrencilerden 1 kişi hukuk fakültesi, 2 kişi veterinerlik, 10 mühendislik, 5 mimarlık, 3 psikolojik danışmanlık ve rehberlik,11 öğretmenlik, 42 öğrenci de sağlık alanındaki bölümleri kazandı. Kepez Belediyesi'nin YKS kursiyerlerinin yüzde 15'i sağlık alanındaki bölümleri seçerek, üniversitelerin fizyoterapi, hemşirelik, ebelik, psikolojik danışmanlık, paramedik, sağlık yönetimi, patoloji, odyometri, optisyenlik, eczane hizmetleri ve tıbbi sekreterlik bölümlerini tercih etti.

Diğer öğrenciler ise ilahiyat, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, tarih, matematik, fizik, coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal hizmetler, ekonomi ve finans, maliye, muhasebe, adalet, dış ticaret, işletme ve turizm gibi üniversitelerin diğer bölümlerini tercih etti. En çok tercih edilen üniversiteler ise sırasıyla Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ) ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) oldu. AÜ'ye 50, SDÜ'ye 31, MAKÜ'ye 24 öğrenci yerleşti. Kepez Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında da YKS kursları düzenleyecek.