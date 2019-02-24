Kepez'e simülasyon merkezi

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ikinci döneminde vaat ettiği 70 projeden biri olan simülasyon (sanal gerçeklik) merkezini ilçeye armağan etti. DokumaPark'taki, 30 koltuklu Kepez Simülasyon Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Simülasyon merkezi, 1/25 oranında küçültülen Anadolu uygarlıklarının 84 adet eserinin yer aldığı Dokuma Açık Hava Müzesi içerisinde yer alıyor.

BU MERKEZDE ADRENALİN VAR

Kepez Simülasyon Merkezi, 8D sinema salonu olma özelliği de taşıyor. 3D stereo gözlüklerle, hareketli koltuklarda, sis, duman ve su damlacıkları eşliğinde film izleyecek olan ziyaretçiler, 5 duyuya hitap eden hareketli simülasyonla büyük bir heyecan yaşayacak. Başkan Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile simülasyon merkezinde incelemelerde bulundu. Tütüncü ve beraberindekiler, merkezde Antalya ve Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı filmi izledi.

ANTALYA'YA DEĞER KATACAK

Kepez Simülasyon Merkezi'ni ve Dokuma Açık Hava Müzesi'ni yakında hizmete açacaklarını belirten Başkan Tütüncü, “Bu merkez, turizm adına şehre önemli bir cazibe olacak ve Antalya'ya değer katacak. Eğlence ve eğitime katkısının yanı sıra simülasyon merkezimiz teknoloji merkezi kimliğinde olacak. Belediyemizin, kamu kurumlarımızın, bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını yapabileceği bir merkez de olacak. Simülasyon merkezi ikinci dönemimizde vaat ettiğimiz 70 proje arasında yer alıyordu. Allah'a şükürler olsun ikinci dönemimiz sonunda 70 projeyi tamamladığımız gibi 100'den fazla eseri hemşehrilerimize armağan ettik. Kepezli hemşehrilerimizin desteği ve onayıyla 123 proje ile üçüncü dönemimizde de yola devam edeceğiz."