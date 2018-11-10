Kepez Devlet Hastanesi'ne uluslararası ilgi

ÜLKELERİNDE hastane çalışanları ve özel sağlık sistemi yöneticilerinden oluşan heyet Kepez Devlet Hastanesinde yerinde incelemelerde bulundu.

Hastane Yöneticisi Op.Dr.Ramazan Gürkan'ın açılış konuşması ile başlayan program katılımcıların Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) polikinliği VE Palyatif Servisini ziyareti ile son buldu . Hastanenin fiziki yapısı ve hastanede yapılan özellikli işlemler de heyetin ilgi odağı oldu.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ramazan Gürkan "İslam ülkelerinin tarih boyunca siyasi ve kültürel anlamda bir araya gelme çabaları her zaman olmuştur.Bizler de,sağlık turizmi alanında,siyasi ve kültürel yakınlığımız bulunan bu ülkelerle bir araya gelerek, İslam dünyasında ortak bir çalışma yapma gayretindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın sağlık turizmi alanında koyduğu hedeflere ,sağlık Bakanımız Sayın Uzm.Dr. Fahrettin Koca'nın himayesinde Kepez Devlet Hastanesi olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. ‘' dedi