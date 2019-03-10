Kepez'den voleybol yatırımı

VOLEYBOLUN Türkiye geneline yayılması için yapılan çalışmalara yeni bir halka da Kepez Belediyesi'nden geldi. TVF ile Antalya Kepez Belediyesi ve Kepez Belediyespor Kulübü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokolle Antalya'da 2 'Fabrika Voleybol' okulu açılacak ve yüzlerce yeni yıldız adayına ulaşılması sağlanacak. İmza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesspor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı. Yeni açılacak Fabrika Voleybol okullarıyla gençleri zararlı ve kötü alışkanlıklardan korumak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek, sporun özellikle voleybolun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak üzere, spor faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'de 6 ile 12 yaş arası gençleri, çocukları voleybolla buluşturduklarını söyleyen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Gençlerimize, çocuklarımıza voleybol sporunu yaptırmak için yola çıktığımız 'Fabrika Voleybol' projesini, ilk defa işbirliği adı altında kendi projemizin dışında bir ortaklıkla Kepez Belediyesi ve Kepez Belediyesspor Kulübü ile yapıyoruz. Biz inanılmaz bir altyapı çalışması yaptık ve bunun karşılığında da Fabrika Voleybol'dan milli takıma gençlerimizi gönderdik. Daha büyük başarılar elde etmemiz için böyle işbirliklerine ihtiyacımız var böyle samimi candan spor olmazsa olmaz diyen sevgili Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kulüp Başkanımız Ahmet Ünlüoğlu gibi yönetici arkadaşlarımıza ihtiyacımız var" diye konuştu.

GENÇLERİ VOLEYBOLA YÖNLENDİRİYORUZ

Kepez Belediyesi'nin voleybol altyapısını güçlendirmeye, gençleri voleybola yönlendirmeye dönük çok önemli bir adım atılacak projenin imzası için toplandıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de 2009'da göreve geldiği günden itibaren spor alanında arkadaşlarına verdiği talimatlardan birinin de bir voleybol şubesi açılması ve burada altyapıya özellikle kız öğrencilerin kazandırılması konusunda çalışmaların yapılmasını istediğini dile getirdi. Konuşmaların ardından protokolün imzaları atıldı.