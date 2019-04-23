Kepez'den sıfır atık projesine destek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak kabul edilen 'Sıfır Atık Projesi'ne okullarda binlerce öğrenciye bilgilendirme semineri düzenleyerek destek veren Kepez Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm tesisini gezdirdi. Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri Erensan Geri Dönüşüm Tesisinde ambalajların tesise gelişinden ayrıştırılışına, preslenip nakliyesine kadar her aşamayı görme şansını yakaladı.

ÇOCUKLAR İÇİN TEMİZ BİR DÜNYA

Öğrenciler, çevre mühendisleri tarafından sıfır artık ve ambalaj atıklarının toplanıp değerlendirilmesi, bu atıkların çevreye olan zararı gibi konularda da bilgilendirildi. Kepez Belediyesi, Erensan Geri Dönüşüm Firması ile beraber okullarda sıfır atık toplama noktaları da oluşturdu, okullarda eğitim seminerleri de veriyor.