Kepez'den Sıfır Atık Projesi'ne destek

KEPEZ Belediyesi, Sıfır Atık Projesi'nin okullarda binlerce çocuğa ulaşabilmesi için çalışma başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Erensan Geri Dönüşüm Firması işbirliğiyle, Kepez'deki okullarda israfın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimi konularında farkındalık uyandırmak için eğitim seminerleri veriliyor.

GERİ DÖNÜŞÜM VE SIFIR ATIK EĞİTİMİ

Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla başlatılan geri dönüşüm ve sıfır atık konulu eğitim seminerleri Mehmet Kemal Dedeman İlköğretim Okulu ve Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Erensan Geri Dönüşüm Firması işbirliği ile düzenlenen eğitim seminerlerinde çocuklar geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgilendirildi. Eğitim seminerlerinin ardından okullara, cam, kağıt, plastik ve metal atık toplama kutuları yerleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak kabul edilen 'Sıfır Atık Projesi' çocukların çevre bilinci ile temiz bir dünyada büyümesini ve kaynakların da doğru bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor.